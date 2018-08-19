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В Райчихинске ночью горела пятиэтажка

В Райчихинске ночью горела пятиэтажка
Фото: 28.mchs.gov.ru

В ночь с субботы на воскресенье, 19 августа в Райчихинске загорелся пятиэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре поступило в 02:05. Очаг возгорания находился в квартире на пятом этаже.

Через три минуты огнеборцы пожарно-спасательной части № 58 Райчихинска в составе шести человек и двух единиц техники прибыли на место. Из окна на пятом этаже шел дым.

Очаг возгорания обнаружили на кухне, в течение семи минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара на кухне уничтожена мебель, повреждены потолок, окно, бытовая техника, закопчены потолок и стены по всей площади. Квартиру пожарные отстояли. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#МЧС #пожары #Райчихинск


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Комментарии
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  • анчар

    анчар
    2 часа назад

    Не все спят, пожарные на месте.

  • Долгий

    Долгий
    1 час назад

    Загорелся пятиэтажный дом?! Прям весь? Или квартира в пятиэтажном доме?

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