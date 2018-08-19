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Ночью температура опустится до +11 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 19 августа

Ночью температура опустится до +11 градусов: прогноз погоды в Приамурье на 19 августа
Фото: m.fonwall.ru

В понедельник, 12 августа, в Амурской области ночью ожидается переменная облачность, местами по северу небольшие дожди. Ночью и в утренние часы – туман, дымка. Ветер переменный слабый. Температура 11–16 градусов тепла.

Днём будет облачно с прояснением, в большинстве районов – дожди и грозы. Ветер восточный юго-восточный 3–8 метров в секунду. Температура поднимется до 21–26 градусов, в дожде – до 15–20 градусов.

В Благовещенске ночью переменно, без осадков. Ветер юго-восточный слабый. Температура около 15 градусов. Днём преимущественно облачно, дождь. Ветер восточный умеренный. Температура 22–24 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.

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