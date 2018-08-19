Группа грибников заблудилась в Благовещенском районе

Фото: 28.mchs.gov.ru

В субботу, 18 августа, группа грибников отправилась в лес недалеко от села Грязнушка Благовещенского района и, потеряв ориентир, заблудилась. У них с собой был сотовый телефон, и потерявшиеся смогли дозвониться в службу спасения.

Диспетчер единой диспетчерской службы проинструктировал грибников и направил к месту спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ. Пока спасатели были в пути, заблудившиеся грибники смогли сориентироваться и самостоятельно вышли к населенному пункту. В этот раз для потерявшихся все закончилось удачно, но специалисты настоятельно рекомендуют в подобных случаях по возможности дозвониться в службу спасения, описать свое местоположение как можно подробнее и на месте ожидать помощи спасателей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#природа #происшествия

Василий Кленин