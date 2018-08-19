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сегодня, 12:36 4

Группа грибников заблудилась в Благовещенском районе

Группа грибников заблудилась в Благовещенском районе
Фото: 28.mchs.gov.ru

В субботу, 18 августа, группа грибников отправилась в лес недалеко от села Грязнушка Благовещенского района и, потеряв ориентир, заблудилась. У них с собой был сотовый телефон, и потерявшиеся смогли дозвониться в службу спасения.

Диспетчер единой диспетчерской службы проинструктировал грибников и направил к месту спасателей Амурского центра ГЗ и ПБ. Пока спасатели были в пути, заблудившиеся грибники смогли сориентироваться и самостоятельно вышли к населенному пункту. В этот раз для потерявшихся все закончилось удачно, но специалисты настоятельно рекомендуют в подобных случаях по возможности дозвониться в службу спасения, описать свое местоположение как можно подробнее и на месте ожидать помощи спасателей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

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#природа #происшествия


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Комментарии
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  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    4 часа назад

    Придурки какие-то.....как там можно заблудиться!?

  • дед

    дед
    3 часа назад

    думаю: почему они Зяблика с собой не вяли?не заблудились - бы точно))))))

  • exStudento

    exStudento
    3 часа назад

    Как вообще при текущем уровне развития техники и ее доступности можно вообще заблудиться. Смартфон, оффлайн карты, геолокация и в путь...

  • Лорэн

    Лорэн
    53 минуты назад

    Ага,если это пенсионеры,они в геололокации и в смартфонах,так прекрасно понимают.Ненадо шибко умных и продвинутых из себя строить.

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