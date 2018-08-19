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19августа
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сегодня, 12:19 2

Свободненский депутат в декларации утаил 8 миллионов рублей

Свободненский депутат в декларации утаил 8 миллионов рублей
Фото: www.vladtime.ru

Депутат Свободненского районного Совета указал недостоверные сведения о своих доходах и имуществе. Он не указал наличие у жены земельного участка, а также не сообщил примерно о восьми миллионах заработанных рублей.

Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия депутата Свободненского райсовета. В ходе надзорной проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции были выявлены нарушения.

Установлено, что депутат указал недостоверные сведения об имущественном положении: не указал земельный участок площадью 11,4 гектара, зарегистрированный на его супругу. Также он недостоверно отразил доход за 2016 год. Установлено, что народный избранник заработал более 9,1 миллиона рублей, в то время как в справке отражены доходы в размере 1 116 547 рубля.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление председателю Свободненского райсовета. Его рассмотрели 16 августа 2018 года, и решением представительного органа муниципального образования депутат освобожден от занимаемой должности, сообщает прокуратура Амурской области.

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#происшествия #Свободный


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Комментарии
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  • анчар

    анчар
    4 часа назад

    А как же его избиратели? Может он потратил деньги на свой электорат. Деньги его и зачем их засвечивать перед бандитами.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    2 часа назад

    Не удивлюсь что эту землю Газпрому продали? Проверьте как она к ним попала?

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