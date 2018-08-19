Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:11 0

Задержанный самолет из Якутска вылетает из Благовещенска в 11:30

Задержанный самолет из Якутска вылетает из Благовещенска в 11:30
Фото: www.tourprom.ru

В Благовещенском аэропорту, согласно информации на онлайн-табло, идет регистрация на авиарейс Благовещенск – Якутск. Задержанный самолет прибыл в столицу Приамурья утром в воскресенье, 19 августа. Вылет запланирован на 11:30.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», задержка рейса была вызвана отсутствием самолета на данный рейс. Из аэропорта Благовещенск на Якутск ожидали рейса 80 человек. Представители авиакомпании вели работу с каждым пассажиром индивидуально, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Просмотров всего: 409

#происшествия #транспорт


Экономика 1

Оптовые цены на бензин в России за неделю выросли на 7 %
Общество 1

СМИ: канатную дорогу между Благовещенском и Хэйхэ начнут строить в ноябре
Общество

Восстанавливать размытые ливнями дороги в Шимановске будут до октября
Происшествия 5

После драки на базе отдыха под Благовещенском одному ее участнику удалили глаз
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь