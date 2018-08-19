Задержанный самолет из Якутска вылетает из Благовещенска в 11:30

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В Благовещенском аэропорту, согласно информации на онлайн-табло, идет регистрация на авиарейс Благовещенск – Якутск. Задержанный самолет прибыл в столицу Приамурья утром в воскресенье, 19 августа. Вылет запланирован на 11:30.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», задержка рейса была вызвана отсутствием самолета на данный рейс. Из аэропорта Благовещенск на Якутск ожидали рейса 80 человек. Представители авиакомпании вели работу с каждым пассажиром индивидуально, уточнили в пресс-службе аэропорта.

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#происшествия #транспорт

Василий Кленин