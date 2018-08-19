Супергерои Благовещенска на набережной Благовещенска (видео)

В субботу, 18 августа, жители Благовещенска, отдыхавшие на набережной, с удивлением обнаружили, как к ротонде подъехал автомобиль, из которого вышли «Бэтмен», «Халк» и «Железный человек». Почти час супергерои веселили сбежавшихся горожан.

Как удалось выяснить редакции ИА «Амур.инфо», необычную позитивную акцию организовали несколько инициативных молодых людей.

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«Побаловаться хотели немного и повеселить людей, – признался один из участников шоу супергероев Владимир Литовченко. – Был частично костюм Бэтмена, еще один приятель кропотливо собирал Железного человека. Подумали и решили из меня сделать Халка: покрасили зеленым и всё».

Еще один общий друг помог с машиной с мощной стереосистемой – и родилась идея устроить танцы супергероев на набережной. Подготовка заняла немного времени: ребята один прорепетировали вечером на опустевшей парковке возле супермаркета.

В субботу, около 19 часов вечера автомобиль подъехал к ротонде, включился мощный звук и супергерои начали танцы. Эффектный старт дал «Бэтмен», сделав сальто с крыши авто.

«Бэтмен такой активный у нас – скейтбордист, мотоциклист, имеет хорошую акробатическую подготовку», – пояснил Владимир.

Он признался, что не ожидал такого внимания к их «баловству». «Подъехали, было мало людей, – вспоминает Владимир. – Бэтмен сальто делает, я оборачиваюсь, а вокруг уже множество людей собралось. Вообще, показалось, что мы там пять минут были, а на само деле – сорок».

По словам Владимира Литовченко, веселить людей им очень понравилось. Сейчас друзья находятся в поиске новых идей.