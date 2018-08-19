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19августа
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сегодня, 09:37 4

Внешний госдолг России снизился до 47 миллиардов долларов

Внешний госдолг России снизился до 47 миллиардов долларов
Фото: vietnamnet.vn

Внешний госдолг РФ в июле 2018 года снизился на 3,629 миллиарда долларов или на 7,1 %. Теперь его размер составляет 47,332 миллиарда. Снижение госдолга произошло в результате погашения 20-летних еврооблигаций, выпущенных 24 июля 1998 года, со ставкой 11 % годовых.

Об этом свидетельствует опубликованная Минфином России информация о структуре государственного внешнего долга, сообщает «Интерфакс».

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В обращении остался еще один выпуск 1998 года – размещенный 24 июня – объемом 2,5 миллиарда со ставкой 12,75 %.

Текущий уровень внешнего госдолга РФ – минимальный с конца 2012 года. На 1 декабря 2012 года он составляя 40,873 миллиарда долларов, на 1 января 2013 года - 50,769 миллиарда. В декабре 2012 года в составе внешнего долга задолженность по госгарантиям в валюте выросла в 11 раз, до 11,390 миллиарда долларов. На 1 августа она составляла 10,493 миллиарда.

Внешний долг без учета госгарантий сейчас составляет 36,839 миллиарда долларов, это минимальное значение данного показателя с июня 2017 года. В том числе задолженность по внешним облигационным займам составляет 35,706 миллиарда долларов.

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#российская власть #финансы #экономика


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    7 часов назад

    народу от этого не легче

  • Цунай

    Цунай
    7 часов назад

    А внутренний - пропасть.

  • ay

    ay
    6 часов назад

    А скока "безнадёжных" долгов списала сама РФ... за 130 млрд зелёных. Подарили. Широка душа у рускава ваньки.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    4 часа назад

    И что, теперь заживём? Пенсии, стипендии студентам и зарплаты врачам, учителям повысят?

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