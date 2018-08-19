Внешний госдолг России снизился до 47 миллиардов долларов

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Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания

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Увеличим скорость чтения в 2-8 раз, c учетом понимания и запомнинаия всего за 10 занятий или вернем деньги