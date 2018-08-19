Внешний госдолг России снизился до 47 миллиардов долларов
Внешний госдолг РФ в июле 2018 года снизился на 3,629 миллиарда долларов или на 7,1 %. Теперь его размер составляет 47,332 миллиарда. Снижение госдолга произошло в результате погашения 20-летних еврооблигаций, выпущенных 24 июля 1998 года, со ставкой 11 % годовых.
Об этом свидетельствует опубликованная Минфином России информация о структуре государственного внешнего долга, сообщает «Интерфакс».
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В обращении остался еще один выпуск 1998 года – размещенный 24 июня – объемом 2,5 миллиарда со ставкой 12,75 %.
Текущий уровень внешнего госдолга РФ – минимальный с конца 2012 года. На 1 декабря 2012 года он составляя 40,873 миллиарда долларов, на 1 января 2013 года - 50,769 миллиарда. В декабре 2012 года в составе внешнего долга задолженность по госгарантиям в валюте выросла в 11 раз, до 11,390 миллиарда долларов. На 1 августа она составляла 10,493 миллиарда.
Внешний долг без учета госгарантий сейчас составляет 36,839 миллиарда долларов, это минимальное значение данного показателя с июня 2017 года. В том числе задолженность по внешним облигационным займам составляет 35,706 миллиарда долларов.
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