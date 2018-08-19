В Зейском районе мужчина выпал из лодки и не выплыл

Фото: ustinka.kz

На реке Зея в районе аэропорта в Зейском районе из лодки выпал амурчанин. Мужчина и женщина поехали кататься на лодке. В один момент плавсредство перевернулось, и оба оказались в воде. Женщина смогла выплыть, а ее друг ушел под воду.

Спасатели Амурского центра ГЗ и ПБ двое суток с помощью двух лодок обследовали реку вдоль берегов вниз по течению от места происшествия до поселка Поляковский – около 150 километров. Тело предположительно утонувшего жителя Зеи 1972 года рождения не было обнаружено, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#Зея #происшествия

Василий Кленин