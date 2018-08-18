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18 августа 2018, 18:30 9

Стали известны результаты расследования вспышки инфекции в роддоме Благовещенска

Стали известны результаты расследования вспышки инфекции в роддоме Благовещенска
Фото: vistanews.ru

Управление Роспотребнадзора по Амурской области вечером 18 августа опубликовало на своем сайте информацию о результатах эпидемиологического расследования вспышки инфекции в роддоме Благовещенска.

Установлено, что групповая заболеваемость среди пациентов роддома обусловлена норовирусной инфекцией. Источником этой инфекции явился сотрудник буфета-раздаточной, причем его приняли на работу без положенного лабораторного обследования. Сотрудник отстранен от работы.

В отношении виновных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», статье 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» КоАП РФ.

По состоянию на 18 часов 18 августа в инфекционном стационаре находится пять заболевших. Новых случаев заболевания не зарегистрировано. Состояние пациентов удовлетворительное.

В роддоме введены ограничительные мероприятия, проводится комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение новых случаев заболеваний.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Амурской области и министерства здравоохранения региона.

Норовирусная инфекция относится к группе острых кишечных инфекций. Резервуаром и источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания – 2-5 дней.

Инфицированные бессимптомно пациенты, так же, как и больные с острой манифестной формой инфекции, могут выделять вирусные частицы в течение трех недель и более после заражения. Доказана высокая контагиозность норовируса. Менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание.

Основной механизм передачи возбудителя – фекально-оральный, реализуемый контактно-бытовым, пищевым и водным путями передачи.

Факторами передачи норовирусов контактно-бытовым путем обычно служат необеззараженные руки пациентов, медицинских работников и других, контаминированные поверхности.

Ранее Амур.инфо сообщало, что инцидентом занялись следователи.

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#дети #здоровье #происшествия


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Вспышкой инфекции в роддоме Благовещенска занялись следователи
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Комментарии
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  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    6 часов назад

    Страшно представить фекально-орально

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    6 часов назад

    Страшно представить что в роддоме.

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    6 часов назад

    Там особые пациенты.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    5 часов назад

    Ну слава Богу, нашли кого можно будет расстрелять. А то так даже не интересно.

  • Амурский воспитатель

    Амурский воспитатель
    5 часов назад

    А это как (на пальцах) - фекально-орально?)

    Городской роддом давно пора закрыть и вместо него построить новый! Его даже капремонт не спасёт.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    4 часа назад

    На здание снаружи ну правда, не приятно смотреть, на роддом совсем не похож. Смотришь на него и думаешь, мать вашу, как власть борется за рождаемость если даже роддом выглядит так ужасно.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Так и борется, фекально - орально.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Амурский воспитатель

    А это как (на пальцах) - фекально-орально?)



    И на пальцах в том числе.

    С грязными руками за стол садились? Вот это оно и есть.



    Городской роддом давно пора закрыть и вместо него построить новый!



    В чем проблема? Действуйте.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



    Источником этой инфекции явился сотрудник буфета-раздаточной, причем его приняли на работу без положенного лабораторного обследования.

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