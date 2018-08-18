Стали известны результаты расследования вспышки инфекции в роддоме Благовещенска

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Установлено, что групповая заболеваемость среди пациентов роддома обусловлена норовирусной инфекцией. Источником этой инфекции явился сотрудник буфета-раздаточной, причем его приняли на работу без положенного лабораторного обследования. Сотрудник отстранен от работы.

В отношении виновных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье 6.3 «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», статье 6.6 «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» КоАП РФ.

По состоянию на 18 часов 18 августа в инфекционном стационаре находится пять заболевших. Новых случаев заболевания не зарегистрировано. Состояние пациентов удовлетворительное.

В роддоме введены ограничительные мероприятия, проводится комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение новых случаев заболеваний.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Амурской области и министерства здравоохранения региона.

Норовирусная инфекция относится к группе острых кишечных инфекций. Резервуаром и источником инфекции является больной человек или бессимптомный носитель вируса. Инкубационный период составляет 12-48 часов, продолжительность заболевания – 2-5 дней.

Инфицированные бессимптомно пациенты, так же, как и больные с острой манифестной формой инфекции, могут выделять вирусные частицы в течение трех недель и более после заражения. Доказана высокая контагиозность норовируса. Менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание.

Основной механизм передачи возбудителя – фекально-оральный, реализуемый контактно-бытовым, пищевым и водным путями передачи.

Факторами передачи норовирусов контактно-бытовым путем обычно служат необеззараженные руки пациентов, медицинских работников и других, контаминированные поверхности.

Ранее Амур.инфо сообщало, что инцидентом занялись следователи.