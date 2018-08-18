Экономист Никита Исаев дал свою оценку Амурской области

Фото: sm-news.ru

В Амурскую область приехал политик и экономист, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Он совершает автопробег «#РеальнаяРоссия» по стране, оказавшись и в Приамурье. Исаев высказался о том, каким регион предстал в его глазах.

«Честно, не впечатлил, – отметил Никита Исаев. – Пока я не наполнен каким-то позитивом. Может, я пока не готов принимать регион, который наполовину китайский. Я его именно так вижу. Если здесь люди считают это допустимым или смирились с этим, или радуются этому, то я не могу об этом не думать. Для меня это исключительно странно. Потому как я по Китаю нахожусь в не самой позитивной позиции. Здесь этот подход мне не нравится. С московской властью я веду жесткую дискуссию по этому поводу».

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Как пишет издание «SM News», в Амурской области, в отличие от Владивостока и Хабаровска, Исаев побывал впервые. И отметил яркую особенность жителей Дальневосточного округа Российской Федерации: «Мы живем в разных странах по сути с вами. Вы встаете гораздо раньше, начинаете свои дела гораздо раньше. Берете какую-то ответственность на себя, пока Москва еще спит. Поэтому у вас есть высокая степень, не то что самостоятельности, а некоей независимости».

Именно такие особенности «далекой и неизведанной» части России пытается увидеть коренной москвич, донести эти знания через свои каналы связи.

«Я счастливый человек, потому что могу позволить себе посмотреть свою страну. Может, один из немногих. Я знаю единицы, которые смогли совершить такую поездку. Смотрю свою страну, смотрю, как она действительно выглядит. Печалюсь, радуюсь. Вижу схожие проблемы, ругаюсь, поддерживаю. И, естественно, показываю эту #Реальную Россию другим», – так объясняет мотивы своего путешествия Никита Исаев.

Он все же подчеркивает, что предпочел бы повернуть страну лицом к Европе, а не к Азии, как происходит сейчас.

«На поклон к китайцам я бы, скорее, не пошел, отдав предпочтение взаимодействию с Западом. Не уверен, что многие в Москве себе каким-то образом представляют, что такое Амурская область, Благовещенск, что от него рукой подать до Китая. Также как и вы не сильно погружаетесь в проблематику московского царского двора, например, – полагает политик. – Дальневосточники, в том числе Амурская область, подпитались от некоего нового сюзерена. И вы видите с ним свою перспективу, если Москва вас бросит, как бросала раньше».

Исаев отмечает, что «здесь люди Москву воспринимают не так, как по всей стране. Это отчасти хорошо».

«Вы все-таки "намагничены" Азиатско-Тихоокеанским регионом в целом и Китаем в частности. Японские автомобили, китайские строители и торговцы, корейская техника… Если "москва" забрала все деньги, все ресурсы. Из всех регионов, в том числе из Амурской области, только выкачивается и ничего взамен не дается. То, естественно, люди ищут здесь того, кто будет обеспечивать их финансово. А китайцы в данном случае с удовольствием протянули руку помощи. Я считаю, что это проблема нашей большой геополитики. Как действовать в этой ситуации, должны решать большие мужи в Москве», – заключил Никита Исаев.

Издание «SM News» также пишет, что политик дал оценку и состоянию дорог в Амурской области. Путь к столице Приамурья занял больше тысячи километров от Читы, а далее продолжился примерно тем же расстоянием до Хабаровска.

Исаев путешествует по России на белом «Лексусе» с 15 июля. Машина, по заверению столичного гостя, ни разу не сломалась в пути, несмотря на недостаточно качественные местами дороги. В целом «Лексус» довез своих пассажиров до Благовещенска без особых проблем.

Исаев отметил красивую и разнообразную природу, но удивился отсутствию на пути диких животных, о выходе к людям которых так часто сообщается в последнее время.

«Дороги у вас хорошие, – не раз повторил гость, лично проверивший качество трассы "Амур". – В целом по стране дороги делаются. Федеральная трасса неплоха. Качественное покрытие. Единственный недостаток – волны, но, видимо, это какие-то местные особенности почвы».

Что касается придорожной инфраструктуры, поступила жалоба на малое количество автозаправочных станций вдоль трассы. «Выпить в пути кофе – редкая удача», отметил путешественник.