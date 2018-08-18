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19августа
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18 августа 2018, 19:03 32

Экономист Никита Исаев дал свою оценку Амурской области

Экономист Никита Исаев дал свою оценку Амурской области
Фото: sm-news.ru

В Амурскую область приехал политик и экономист, лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев. Он совершает автопробег «#РеальнаяРоссия» по стране, оказавшись и в Приамурье. Исаев высказался о том, каким регион предстал в его глазах.

«Честно, не впечатлил, – отметил Никита Исаев. – Пока я не наполнен каким-то позитивом. Может, я пока не готов принимать регион, который наполовину китайский. Я его именно так вижу. Если здесь люди считают это допустимым или смирились с этим, или радуются этому, то я не могу об этом не думать. Для меня это исключительно странно. Потому как я по Китаю нахожусь в не самой позитивной позиции. Здесь этот подход мне не нравится. С московской властью я веду жесткую дискуссию по этому поводу».

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Как пишет издание «SM News», в Амурской области, в отличие от Владивостока и Хабаровска, Исаев побывал впервые. И отметил яркую особенность жителей Дальневосточного округа Российской Федерации: «Мы живем в разных странах по сути с вами. Вы встаете гораздо раньше, начинаете свои дела гораздо раньше. Берете какую-то ответственность на себя, пока Москва еще спит. Поэтому у вас есть высокая степень, не то что самостоятельности, а некоей независимости».

Именно такие особенности «далекой и неизведанной» части России пытается увидеть коренной москвич, донести эти знания через свои каналы связи.

«Я счастливый человек, потому что могу позволить себе посмотреть свою страну. Может, один из немногих. Я знаю единицы, которые смогли совершить такую поездку. Смотрю свою страну, смотрю, как она действительно выглядит. Печалюсь, радуюсь. Вижу схожие проблемы, ругаюсь, поддерживаю. И, естественно, показываю эту #Реальную Россию другим», – так объясняет мотивы своего путешествия Никита Исаев.

Он все же подчеркивает, что предпочел бы повернуть страну лицом к Европе, а не к Азии, как происходит сейчас.

«На поклон к китайцам я бы, скорее, не пошел, отдав предпочтение взаимодействию с Западом. Не уверен, что многие в Москве себе каким-то образом представляют, что такое Амурская область, Благовещенск, что от него рукой подать до Китая. Также как и вы не сильно погружаетесь в проблематику московского царского двора, например, – полагает политик. – Дальневосточники, в том числе Амурская область, подпитались от некоего нового сюзерена. И вы видите с ним свою перспективу, если Москва вас бросит, как бросала раньше».

Исаев отмечает, что «здесь люди Москву воспринимают не так, как по всей стране. Это отчасти хорошо».

«Вы все-таки "намагничены" Азиатско-Тихоокеанским регионом в целом и Китаем в частности. Японские автомобили, китайские строители и торговцы, корейская техника… Если "москва" забрала все деньги, все ресурсы. Из всех регионов, в том числе из Амурской области, только выкачивается и ничего взамен не дается. То, естественно, люди ищут здесь того, кто будет обеспечивать их финансово. А китайцы в данном случае с удовольствием протянули руку помощи. Я считаю, что это проблема нашей большой геополитики. Как действовать в этой ситуации, должны решать большие мужи в Москве», – заключил Никита Исаев.

Издание «SM News» также пишет, что политик дал оценку и состоянию дорог в Амурской области. Путь к столице Приамурья занял больше тысячи километров от Читы, а далее продолжился примерно тем же расстоянием до Хабаровска.

Исаев путешествует по России на белом «Лексусе» с 15 июля. Машина, по заверению столичного гостя, ни разу не сломалась в пути, несмотря на недостаточно качественные местами дороги. В целом «Лексус» довез своих пассажиров до Благовещенска без особых проблем.

Исаев отметил красивую и разнообразную природу, но удивился отсутствию на пути диких животных, о выходе к людям которых так часто сообщается в последнее время.

«Дороги у вас хорошие, – не раз повторил гость, лично проверивший качество трассы "Амур". – В целом по стране дороги делаются. Федеральная трасса неплоха. Качественное покрытие. Единственный недостаток – волны, но, видимо, это какие-то местные особенности почвы».

Что касается придорожной инфраструктуры, поступила жалоба на малое количество автозаправочных станций вдоль трассы. «Выпить в пути кофе – редкая удача», отметил путешественник.

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Комментарии
Показать все (32) Обсудить на форуме
  • full

    full
    5 часов назад

    Из всех регионов, в том числе из Амурской области, только выкачивается и ничего взамен не дается. То, естественно, люди ищут здесь того, кто будет обеспечивать их финансово. А китайцы в данном случае с удовольствием протянули руку помощи. Я считаю, что это проблема нашей большой геополитики. Как действовать в этой ситуации, должны решать большие мужи в Москве», – заключил Никита Исаев. - Засунь себе этих мужей в одно место, экономист хренов.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Мужчинкам в Москве на данное по барабану. Ну, а китайцы своё здесь имеют и всех и в хвост и в гриву.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    5 часов назад

    Языком молоть любой может. Пожил бы тут, на ДВ, дела порешал, регион поднял и так далее. А кататься и рассуждать о проблемах, прелестях и тому подобное это у нас все умеют, особенно кто у власти, поездят, поболтают, а потом говорят "я здесь состоялся" всем пока, я в Москва город поехал, там кормят лучше.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Как Яровая, прошедшая от Амурской области.

  • Lexand

    Lexand
    5 часов назад

    Что за психология на поклон ходить, это он в этом людей убеждает, что надо выбирать к кому лучше на поклон идти? А может сменить тактику и сделать так чтобы к России на поклон шли или хотябы просто как партнёра воспринимали?

  • анчар

    анчар
    5 часов назад

    Как он себя поднял, один из не многих, может себе позволить,...Я горд за соотечественника.

  • vertex

    vertex
    5 часов назад

    Так он и сказал, что АО на поклон под Китай легла и продаётся за юани. А Москва просто и тупо доит многострадальную область и простое население.

  • Евгений85

    Евгений85
    5 часов назад

    что он был здесь что нет

  • Lexand

    Lexand
    4 часа назад

    vertexТак он и сказал, что АО на поклон под Китай легла и продаётся за юани. А Москва просто и тупо доит многострадальную область и простое население.


    АО вроде никуда особенно не ложилась, это Москва её и Сибирь под Китай ложит, когда подписывает законы о ТОР, сдает Китаю полсибири в аренду и разрешает добывать золото. А область под Китай особо и не ложится, сотрудничает, но так это географически оправданно

  • ay

    ay
    4 часа назад

    А что? У нас дофига проектов с Китаем? Чтоб область под ним лежала...

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Зачем проекты и так всё на продажу туда прёте, что Китай захочет. Вот и легли.

    Проектами минвостокразвития и так сыты, да торами и прочим в Китай.

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    странно что Дальний Восток развивает Китай а не Москва

  • Lexand

    Lexand
    4 часа назад

    vertexЗачем проекты и так всё на продажу туда прёте, что Китай захочет. Вот и легли.

    Проектами минвостокразвития и так сыты, да торами и прочим в Китай.


    Ну вообще продукцию для того и производят чтоб искать рынки сбыта и продавать, покупают и хорошо. Что касаемо леса и ресурсов вопросы опять таки к Москве

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    А чего Китай наразвивал? Берёт, что хочет. А Москва просто ресурсы продает Китаю, да местное население кидает.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Lexand

    vertex

    Зачем проекты и так всё на продажу туда прёте, что Китай захочет. Вот и легли.

    Проектами минвостокразвития и так сыты, да торами и прочим в Китай.



    Ну вообще продукцию для того и производят чтоб искать рынки сбыта и продавать, покупают и хорошо. Что касаемо леса и ресурсов вопросы опять таки к Москве


    Чего напроизводили в конечном переработанном продукте?

  • Lexand

    Lexand
    4 часа назад

    vertexА чего Китай наразвивал? Берёт, что хочет. А Москва просто ресурсы продает Китаю, да местное население кидает.


    А Китаю тактически зачем нас развивать? Мыж как дитя будем, то шо двух маток сосёт и хорошо ему. Китаю выгодно чтобы Москва нас довела до апокалипсиса

  • Lexand

    Lexand
    4 часа назад

    vertex
    Lexand

    vertex

    Зачем проекты и так всё на продажу туда прёте, что Китай захочет. Вот и легли.

    Проектами минвостокразвития и так сыты, да торами и прочим в Китай.



    Ну вообще продукцию для того и производят чтоб искать рынки сбыта и продавать, покупают и хорошо. Что касаемо леса и ресурсов вопросы опять таки к Москве


    Чего напроизводили в конечном переработанном продукте?


    Не знаю, у тебя ж в посте написано что мы все на продажу в Китай прем) а так особо кроме кондитерки и мороженого они у нас вроде ничего и не берут. Раньше хоть в казиношках кучу денег оставляли китайцы, сейчас и того нет

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    а налоги с торговли?посмотрите отчёты с таможни

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Lexand

    vertex

    Lexand

    vertex

    Зачем проекты и так всё на продажу туда прёте, что Китай захочет. Вот и легли.

    Проектами минвостокразвития и так сыты, да торами и прочим в Китай.



    Ну вообще продукцию для того и производят чтоб искать рынки сбыта и продавать, покупают и хорошо. Что касаемо леса и ресурсов вопросы опять таки к Москве


    Чего напроизводили в конечном переработанном продукте?



    Не знаю, у тебя ж в посте написано что мы все на продажу в Китай прем) а так особо кроме кондитерки и мороженого они у нас вроде ничего и не берут. Раньше хоть в казиношках кучу денег оставляли китайцы, сейчас и того нет


    Шо? И Казино уже закрыли?

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Братеев1

    а налоги с торговли?посмотрите отчёты с таможни



    А что там? Таможня берёт добро? Или даёт?

  • Братеев1

    Братеев1
    4 часа назад

    а выручка в магазинах?а соя?

  • physic1

    physic1
    4 часа назад

    Частенько мелькает этот тип в различных говорильнях-шоу. Довольно таки неприятный персонаж.

  • NinjaWithKatana

    NinjaWithKatana
    4 часа назад

    Пришел-увидел-опустил

  • Lexand

    Lexand
    4 часа назад

    NinjaWithKatanaПришел-увидел-опустил


    Да на западе все такие, с гнильцой))

  • Maikl

    Maikl
    3 часа назад

    Lexand
    vertex
    Lexand

    vertex

    Зачем проекты и так всё на продажу туда прёте, что Китай захочет. Вот и легли.

    Проектами минвостокразвития и так сыты, да торами и прочим в Китай.



    Ну вообще продукцию для того и производят чтоб искать рынки сбыта и продавать, покупают и хорошо. Что касаемо леса и ресурсов вопросы опять таки к Москве


    Чего напроизводили в конечном переработанном продукте?


    Не знаю, у тебя ж в посте написано что мы все на продажу в Китай прем) а так особо кроме кондитерки и мороженого они у нас вроде ничего и не берут. Раньше хоть в казиношках кучу денег оставляли китайцы, сейчас и того нет


    Соя, лес, нефть, ГПЗ под китай строят+ куча всякой мелочевки мед, крема,орехии тд

  • Lexand

    Lexand
    3 часа назад

    Maikl
    Lexand
    vertex
    Lexand

    vertex

    Зачем проекты и так всё на продажу туда прёте, что Китай захочет. Вот и легли.

    Проектами минвостокразвития и так сыты, да торами и прочим в Китай.



    Ну вообще продукцию для того и производят чтоб искать рынки сбыта и продавать, покупают и хорошо. Что касаемо леса и ресурсов вопросы опять таки к Москве


    Чего напроизводили в конечном переработанном продукте?


    Не знаю, у тебя ж в посте написано что мы все на продажу в Китай прем) а так особо кроме кондитерки и мороженого они у нас вроде ничего и не берут. Раньше хоть в казиношках кучу денег оставляли китайцы, сейчас и того нет


    Соя, лес, нефть, ГПЗ под китай строят


    Опять же это все к Москве вопросы. А аналитег в статье утверждает так, мол это область под Китай легла. Область сама никуда не ложилась, на все воля царская

  • Lexand

    Lexand
    3 часа назад

    куча всякой мелочевки мед, крема,орехии тд

    -- а это уже конечная продукция под которую нужен рынок сбыта, хорошо что покупают

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    2 часа назад

    Maikl

    Lexand

    vertex

    Lexand

    vertex

    Зачем проекты и так всё на продажу туда прёте, что Китай захочет. Вот и легли.

    Проектами минвостокразвития и так сыты, да торами и прочим в Китай.



    Ну вообще продукцию для того и производят чтоб искать рынки сбыта и продавать, покупают и хорошо. Что касаемо леса и ресурсов вопросы опять таки к Москве


    Чего напроизводили в конечном переработанном продукте?



    Не знаю, у тебя ж в посте написано что мы все на продажу в Китай прем) а так особо кроме кондитерки и мороженого они у нас вроде ничего и не берут. Раньше хоть в казиношках кучу денег оставляли китайцы, сейчас и того нет


    Соя, лес, нефть, ГПЗ под китай строят+ куча всякой мелочевки мед, крема,орехии тд






    http://ru-stat.com/date-M201608-201708/RU10000/export/CN/

    1. Нефть

    2. Соя

    3. Дерево

    И это 90.7% все суммы экспорта. Чистое сырье.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    Ыкономист ?

  • Maikl

    Maikl
    2 часа назад

    Lexandкуча всякой мелочевки мед, крема,орехии тд

    -- а это уже конечная продукция под которую нужен рынок сбыта, хорошо что покупают


    Что хорошего?) Это "природное богатство", с низкой морженальностью и вовлеченостью населения, это не возможно кратно масштабировать, а вот если бы мы туда поставляли станки, машинв, "айфоны", это, да показатель экономики

  • mix23

    mix23
    2 часа назад

    Недалекий он экономист раз видит будущее в европе. Европа своё отжила, евросоюз еле дышит. Центр мировой экономики постепенно смещается в Азию.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    mix23Недалекий он экономист раз видит будущее в европе. Европа своё отжила, евросоюз еле дышит. Центр мировой экономики постепенно смещается в Азию.


    Вы то сами в Европе были? Вы как решили, что Европа свое отжила? ТВ завязывайте смотреть, и картина мира преобразиться...почему же наши все олигархи, высшие чиновники, покупают там недвижимость, гражданство, делают бизнесы?? Головой иногда думайте..

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