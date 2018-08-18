Вспышкой инфекции в роддоме Благовещенска занялись следователи

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В ведомстве говорят о регистрации 7 случаев пищевой токсикоинфекции среди пациентов городского роддома, о чем ранее сообщали и в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области. В амурском Роспотребнадзоре ИА «Амур.инфо» пояснили, что новой информации о состоянии и количестве заболевших пока нет.