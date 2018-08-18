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18августа
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сегодня, 17:20 0

Вспышкой инфекции в роддоме Благовещенска занялись следователи

Вспышкой инфекции в роддоме Благовещенска занялись следователи
Фото: ТАСС, Егор Алеев

Следователи организовали проведение доследственной проверки по факту вспышки инфекции в роддоме Благовещенска. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте следственного управления СКР по Амурской области 18 августа.

В ведомстве говорят о регистрации 7 случаев пищевой токсикоинфекции среди пациентов городского роддома, о чем ранее сообщали и в Управлении Роспотребнадзора по Амурской области. В амурском Роспотребнадзоре ИА «Амур.инфо» пояснили, что новой информации о состоянии и количестве заболевших пока нет.

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#дети #закон #здоровье #происшествия


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