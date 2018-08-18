Телевизор на Дне рождения горпарка Благовещенска выиграл 11-летний мальчик

Розыгрыш на главной сцене парка продолжался около 40 минут. За это время были разыграны, в том числе, большая коробка конфет, флеш-накопители, планшет. Тимофей рассказывает, что не надеялся на выигрыш телевизора. «Я думал, приз уйдет к другому человеку, но он пришел ко мне», – отметил мальчик. Он сказал, что раньше выигрывать подобные вещи ему не доводилось.

«Я катался на "Орбите" и на "Веселых горках". Мне понравилось, я хочу еще вернуться сюда», – заметил Тимофей.