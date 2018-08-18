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сегодня, 17:01 0

Телевизор на Дне рождения горпарка Благовещенска выиграл 11-летний мальчик

Телевизор на Дне рождения горпарка Благовещенска выиграл 11-летний мальчик

В городском парке Благовещенска состоялся розыгрыш призов, главным из которых стал 32-дюймовый телевизор. Его получил 11-летний житель областного центра Тимофей.

Розыгрыш на главной сцене парка продолжался около 40 минут. За это время были разыграны, в том числе, большая коробка конфет, флеш-накопители, планшет. Тимофей рассказывает, что не надеялся на выигрыш телевизора. «Я думал, приз уйдет к другому человеку, но он пришел ко мне», – отметил мальчик. Он сказал, что раньше выигрывать подобные вещи ему не доводилось.

«Я катался на "Орбите" и на "Веселых горках". Мне понравилось, я хочу еще вернуться сюда», – заметил Тимофей.

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#отдых #праздники


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