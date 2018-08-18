В Белогорске предотвратили продажу сомнительных кондитерских изделий

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В Белогорске сотрудники Роспотребнадзора предотвратили продажу 63 килограммов сомнительных кондитерских изделий. Продукцию без информации о дате изготовления и сроках годности выявили в местном магазине-кондитерской «Сладкий эксклюзив».

Нарушения в кондитерской выявили в ходе внеплановой проверки. «Было установлено, что все кондитерские изделия реализуются с отсутствием какой-либо маркировки, в том числе о дате изготовления и сроках годности; без документов, подтверждающих качество и безопасность пищевой продукции. Установлено, что индивидуальный предприниматель не представил уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности», – сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Индивидуальному предпринимателю было выдано предписание об утилизации кондитерских изделий неизвестного качества. Уточняется, что это торты и пирожные. Продукция была уничтожена в добровольном порядке.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении.