В сети обсуждают видео, снятое в Благовещенске мотоциклистом-лихачом
В социальных сетях опубликовали видео, снятое в темное время суток в Благовещенске. Автором ролика стал мотоциклист-лихач, нарушающий правила дорожного движения.
В сети пишут, что действо происходило в районе перекрестка улиц Ленина – Островского. «Сотрудники ГИБДД гоняют мотоциклиста!» – пишет инстаграм-паблик «blag_dtp», разместивший видео. На кадрах действительно мелькает автомобиль, похожий на полицейский. Ему лихач несется прямо навстречу.
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«Потом из-за таких и проводят рейды и страдают остальные», – прокомментировал видео в социальных сетях один из пользователей. «До поры до времени!» – заметил другой.
Накануне ИА «Амур.инфо» сообщало, что утром 15 июля в Благовещенске сотрудникам ДПС пришлось преследовать мотоциклиста, который пытался скрыться. За допущенные нарушения ПДД ему предстоит выплатить более 13 тысяч рублей.
Некоторые пользователи предположили, что на видео, которое выложили в соцсети, именно этот водитель. В отделе ГИБДД по Благовещенску информагентству сообщили, что так это или нет, попытаются установить в понедельник, 20 августа.
Видео: instagram.com/blag_dtp
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