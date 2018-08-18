В сети обсуждают видео, снятое в Благовещенске мотоциклистом-лихачом

В социальных сетях опубликовали видео, снятое в темное время суток в Благовещенске. Автором ролика стал мотоциклист-лихач, нарушающий правила дорожного движения.

В сети пишут, что действо происходило в районе перекрестка улиц Ленина – Островского. «Сотрудники ГИБДД гоняют мотоциклиста!» – пишет инстаграм-паблик «blag_dtp», разместивший видео. На кадрах действительно мелькает автомобиль, похожий на полицейский. Ему лихач несется прямо навстречу.

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«Потом из-за таких и проводят рейды и страдают остальные», – прокомментировал видео в социальных сетях один из пользователей. «До поры до времени!» – заметил другой.

Накануне ИА «Амур.инфо» сообщало, что утром 15 июля в Благовещенске сотрудникам ДПС пришлось преследовать мотоциклиста, который пытался скрыться. За допущенные нарушения ПДД ему предстоит выплатить более 13 тысяч рублей.

Некоторые пользователи предположили, что на видео, которое выложили в соцсети, именно этот водитель. В отделе ГИБДД по Благовещенску информагентству сообщили, что так это или нет, попытаются установить в понедельник, 20 августа.

Видео: instagram.com/blag_dtp