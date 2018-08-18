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18августа
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Городской парк Благовещенска отмечает День рождения (фото)

Городской парк Благовещенска отмечает День рождения (фото)

18 августа городской парк культуры и отдыха Благовещенска празднует свой 129-й День рождения. Для посетителей парка подготовлено множество развлекательных мероприятий.

Концертная программа здесь началась в полдень и продолжится до самого вечера, когда праздник завершат фейерверком. В разных частях парка расположились около десятка тематических точек: школы и студии развития, игровые точки. В нескольких местах парка юным горожанам наносят аквагрим.

Большой интерес у детей вызывает точка «Клуб юных химиков». Здесь ставят настоящие химические опыты. «Мы приглашаем всех ребят от 6 до 13 лет к нам в клуб. Мы проводим занятия каждую неделю, на них делаем химические опыты, знакомим с химическими процессами. Ребята в игровой непринужденной форме знакомятся с великой наукой химией», – говорит руководитель «Клуба юных химиков» Татьяна Вологдина.

Она отмечает, что все проводимые опыты безопасны. Ребята используют халаты, очки и перчатки.

В другом месте, возле аттракциона «Веселые горки», разместилась игровая площадка для детей разного возраста. Здесь собирают пазлы, изготавливают «вертушки». Для юных горожан организовали и водную зону.

Еще одна точка в парке связана с «ментальной арифметикой». Здесь можно получить призы за правильные ответы на вопросы, сфотографироваться в костюмах сказочных героев.

Другую точку организовал клуб робототехники. Ее посетители могут поуправлять и поиграть с роботами, например, роботом-футболистом.

Руководство парка организовало розыгрыш призов для благовещенцев. Чтобы стать участником, нужно купить 5 билетов на четыре самых популярных аттракциона, которые можно уточнить в кассе, и опустить отрывные купоны в специальную урну. Точка приема этих купонов находится возле «Веселых горок». В 16 часов на главной сцене проведут розыгрыш, главным призом которого станет телевизор.

С программой праздничных мероприятий в парке можно ознакомиться на сайте Амур.инфо. Подробнее о празднике читайте позже в рубрике «Культпросвет».

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#отдых #праздники

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Комментарии
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  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    45 минут назад

    Милый городской парк, добрые воспоминания о детстве!

    Хочу заметить, что нынешняя вывеска «Городской парк отдыха», а ранее «Городской парк культуры и отдыха» - это уже устаревшее название (слова - культуры, отдыха…). Наверно сейчас более подходящее название просто: «Центральный городской парк»

    Да, а раз в следующем году будет юбилей парка – 130-летие (если, конечно, его история верна и точна ?), то хорошо бы заранее позаботиться о будущем юбилейном годе парка, о торжественном открытии в год 130-летия Парка. Может быть собрать по городу все фотографии, касающиеся парка, да сделать хорошую фотовыставку «Из истории парка». Ну, а в перспективе на летний сезон в Парке могла бы работать с мая по сентябрь и «Комната истории парка» - с разными фото и экспонатами»! Почему нет? Стоит еще отметить, что в парке работало немало интересных людей, в т.ч. среди его директоров ( они всегда особые фигуры). Надеюсь, в парке помнят, что в нем работал, например, и знаменитый амурский писатель Андрей Головин…

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