Третий этап чемпионата Благовещенска по дрифту не состоится 18 августа
18 августа на картодроме Благовещенска должен был состояться третий этап чемпионата города по дрифту. Однако амурчане, прибывшие к началу мероприятия, сообщили ИА «Амур.инфо», что, по-видимому, оно отменено. Эти сведения информагентству подтвердили в пресс-службе администрации областного центра.
В пресс-службе сказали, что организаторы приняли решение перенести третий этап чемпионата по дрифту на сентябрь. Новая дата проведения соревнований будет названа позже.
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