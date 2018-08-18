Названа причина переноса авиарейса Якутск – Благовещенск

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«Из аэропорта Благовещенск на Якутск ожидают рейса 80 человек, на Харбин – 40 пассажиров. Представители авиакомпании ведут работу с каждым пассажиром индивидуально», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского аэропорта.

Как отмечается, согласно федеральным правилам, пассажирам представляются все услуги в случаях задержек или отмены рейсов.