Названа причина переноса авиарейса Якутск – Благовещенск
В пресс-службе аэропорта Благовещенска прокомментировали перенос авиарейса из Якутска. Так, по информации официального представителя авиакомпании «Якутия», выполняющей данный перелет, задержка связана с отсутствием самолета под рейсы.
«Из аэропорта Благовещенск на Якутск ожидают рейса 80 человек, на Харбин – 40 пассажиров. Представители авиакомпании ведут работу с каждым пассажиром индивидуально», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского аэропорта.
Как отмечается, согласно федеральным правилам, пассажирам представляются все услуги в случаях задержек или отмены рейсов.
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