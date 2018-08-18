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18августа
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сегодня, 13:45 0

Названа причина переноса авиарейса Якутск – Благовещенск

Названа причина переноса авиарейса Якутск – Благовещенск
Фото: akavia.ru

В пресс-службе аэропорта Благовещенска прокомментировали перенос авиарейса из Якутска. Так, по информации официального представителя авиакомпании «Якутия», выполняющей данный перелет, задержка связана с отсутствием самолета под рейсы.

«Из аэропорта Благовещенск на Якутск ожидают рейса 80 человек, на Харбин – 40 пассажиров. Представители авиакомпании ведут работу с каждым пассажиром индивидуально», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе благовещенского аэропорта.

Как отмечается, согласно федеральным правилам, пассажирам представляются все услуги в случаях задержек или отмены рейсов.

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#транспорт


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