На ФОКе Белогорска провели первый субботник (фото)

Фото пресс-службы администрации Белогорска

В Белогорске стартовала уборка здания физкультурно-оздоровительного комплекса имени Солнечникова. 18 августа на объекте провели первый субботник, организованный по поручению главы города Станислава Мелюкова.

Участниками генеральной уборки помещений, в которых завершены строительные работы, стали представители местного отделения одной из политических партий совместно с техническими работниками муниципальных учреждений и предприятий.

Субботник начался с общего сбора в 10 часов утра. Состоялись инструктаж, постановка задач, были распределены трудовые ресурсы. Организаторы поблагодарили собравшихся за то, что они откликнулись и пришли помочь навести порядок на спортивном объекте, пишет пресс-служба администрации Белогорска.

Чистоту наводили в блоке Б. Это административная часть здания комплекса. В ней расположены раздевалки, методический кабинет, комнаты судей и прессы, кабинеты директора и его заместителей, бухгалтерии и приемной, медблок, служебные, подсобные помещения и санузлы. Для выполнения влажной и сухой уборки волонтеров обеспечили необходимым хозматериалом: швабрами, щетками, вениками, губками, чистящими и моющими средствами, ветошью, ведрами. Для собравшихся организовали угощение горячим чаем и выпечкой.

Одними из участников субботника стали мама с дочерью Виктория Старовойтова и Оксана Грицаенко.

«Считаю своим долгом оказать помощь городу, – говорит Оксана Грицаенко. – Кто, если не мы! Всегда стараюсь не оставаться в стороне и по возможности больше принимать участие в жизни Белогорска».

Еще одна участница генеральной уборки – замдиректора гимназии № 1, куратор Амурского регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» Татьяна Кащенко.

«Принимаю участие в субботнике по зову сердца, – сказала она. – Очень хочется оказать помощь нашему городу, чтобы быстрее открыли ФОК. Сложности не пугают. Наоборот, чем сложнее работа, тем получаешь большее от нее удовлетворение».

Параллельно чистоту наводили и на прилегающей к спортивному объекту территории. Специалисты вывезли несколько КамАЗов строительного мусора.

После основного строительства необходимо выполнить уборку здания ФОКа площадью около 10 тысяч квадратных метров. Начиная с 25 августа, в уборке будут задействованы волонтеры, общественность. Проходить она будет в ежедневном режиме. Порядок, время уборки, графики будут озвучены позднее.

Между тем, продолжается поиск организации, специализирующейся на мойке оконных витражей больших площадей на высоте. Стоит задача привести в порядок окна в игровом зале площадью 1,3 тысячи квадратных метров, в бассейнах и других помещениях. К сотрудничеству приглашаются клининговые компании Амурской области. Обращаться необходимо по телефону 8 (416-41) 2-59-81 в рабочее время.