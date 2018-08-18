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18августа
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Определены победители велогонки Trans-Siberian Extreme, проходившей через Приамурье

Определены победители велогонки Trans-Siberian Extreme, проходившей через Приамурье
Фото: redbullcontentpool.com (Пьер Бишофф)

Состоялся последний, 15-й, этап протяженной велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018, которая проходила и на территории Амурской области. Определились победители соревнований, их 18 августа наградят во Владивостоке.

Как говорится в сообщении организаторов, поступившем в редакцию ИА «Амур.инфо», завершающий этап велогонки прошел по маршруту Хабаровск – Владивосток, это 766 километров. Спортсмены финишировали в том же порядке, в котором они расположились в генеральной классификации.

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Триумфатором стал Пьер Бишофф (Германия), серебряный призер прошлого года и обладатель рекордного времени прохождения «королевского» этапа Чита – Свободный длиной 1368 километров.

Второе место занял датчанин Микаель Кнудсен, которому удалось завоевать «серебро», не выиграв ни одного этапа.

Третье место – у бразильца Марсело Флорентино Соареса, повторившего свой прошлогодний результат. Марсело – рекордсмен гонки, он участвовал в ней уже в третий раз.

Четвертым стал дебютант гонки Амит Самарт из Индии, пятым (с одним сходом) – испанец Патрисио Дусе.

Изображение предоставлено организаторами

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