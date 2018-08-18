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сегодня, 11:47 9

В родильном доме Благовещенска произошла вспышка инфекции

В родильном доме Благовещенска произошла вспышка инфекции
Фото: tvzvezda.ru

Утром 18 августа поступили экстренные извещения о том, что среди пациентов городского родильного дома Благовещенска зарегистрированы 7 случаев пищевой токсикоинфекции. Управление Роспотребнадзора по Амурской области организовало проведение эпидемиологического расследования, сообщает ведомство на своем сайте 18 августа.

В настоящее время идет сбор эпидемиологического анамнеза у заболевших, проводится обследование родильного отделения и пищеблока. Производится отбор проб с объектов внешней среды, готовой продукции, питьевой воды, суточных проб и материала от «контактных» и персонала.

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Организован комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения новых случаев пищевой токсикоинфекции. Он включает в себя медицинский осмотр и опрос всех пациентов, усиление дезинфекционного режима, соблюдение правил личной гигиены персоналом и пациентами.

Управлением Роспотребнадзора по Амурской области во взаимодействии с правительством региона, министерством здравоохранения созданы оперативный штаб и рабочая группа для оперативного расследования инцидента, проведения комплекса дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Как отмечается, состояние пациентов удовлетворительное. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Амурской области и министерства здравоохранения.

Просмотров всего: 4243

#дети #здоровье #происшествия


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    5 часов назад

    медицина трещит по швам

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    5 часов назад

    Министерство надо разогнать и новое собрать....

  • krasnova

    krasnova
    3 часа назад

    Просто надо в палатах ставить небольшие холодильники и тогда продукты, которые передают родственники не будут портится. Кушать больничную еду по крайней мере 13,5 лет назад там было не возможно. Может быть сейчас что-то изменилось.

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    krasnova

    Просто надо в палатах ставить небольшие холодильники



    За чей счёт?

    У минздрава на сельские ФАПы нет средств, а тут такая "роскошь"!

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    krasnova

    Просто надо в палатах ставить небольшие холодильники и тогда продукты, которые передают родственники не будут портится.



    А заодно и проверять те самые продукты, которые передают родственники не мешало бы.

    Еще в бытность мою медбратом в детской больнице, накормили как-то сердобольные родители послеоперационного ребенка помидорами.

    Полдня рвало бедолагу.

  • DrDimon

    DrDimon
    2 часа назад

    Алёна Валентиновна

    Министерство надо разогнать и новое собрать....



    И что дальше?

  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    Арбуза или дыньки хватило

  • варварав

    варварав
    2 часа назад

    По рассказам сестры там всегда был бардак. А сейчас хуже стало. В палатах тесно. Кроватей должно быть , например 3, а засунули 4. Пеленальный столик у них был возле раковины, где мылись. Душ не работал. Как бабам и не мыться. Представляю. Фу

  • Хончо

    Хончо
    1 час назад

    Алёна Валентиновна

    Министерство надо разогнать и новое собрать....



    Ага, а тебя министром назначить! Только через месяц как ты такая умная в должность вступишь тебя на этом форуме будут с говном смешивать!

    Человек который в жизни никогда ничем и никем не руководил, всегда считает что справится с этой должностью лучше всех!

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