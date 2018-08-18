В родильном доме Благовещенска произошла вспышка инфекции

Фото: tvzvezda.ru

Утром 18 августа поступили экстренные извещения о том, что среди пациентов городского родильного дома Благовещенска зарегистрированы 7 случаев пищевой токсикоинфекции. Управление Роспотребнадзора по Амурской области организовало проведение эпидемиологического расследования, сообщает ведомство на своем сайте 18 августа.

В настоящее время идет сбор эпидемиологического анамнеза у заболевших, проводится обследование родильного отделения и пищеблока. Производится отбор проб с объектов внешней среды, готовой продукции, питьевой воды, суточных проб и материала от «контактных» и персонала.

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Организован комплекс дополнительных противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение возникновения новых случаев пищевой токсикоинфекции. Он включает в себя медицинский осмотр и опрос всех пациентов, усиление дезинфекционного режима, соблюдение правил личной гигиены персоналом и пациентами.

Управлением Роспотребнадзора по Амурской области во взаимодействии с правительством региона, министерством здравоохранения созданы оперативный штаб и рабочая группа для оперативного расследования инцидента, проведения комплекса дополнительных противоэпидемических мероприятий.

Как отмечается, состояние пациентов удовлетворительное. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Амурской области и министерства здравоохранения.