Благовещенцы вышли на набережную с плакатами о девственности (видео)

Группа молодых творческих благовещенцев провела на набережной города необычный эксперимент. Ребята вооружились плакатами «Обними меня, я девственник», предлагая сделать это горожанам.

Происходящее снимали на видео, и получившийся ролик был опубликован в социальных сетях. Как отмечается, участники эксперимента «решили почувствовать на себе близость от незнакомых людей». Они выявили, что «быть девственником – это здорово».

Пользователи социальных сетей отнеслись к этому действу позитивно. «Пацаны, огонь», – написал один из них. Другой комментатор поинтересовался, когда такая акция будет проходить снова.

Видео: instagram.com/fun_prank_blg