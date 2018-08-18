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18августа
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сегодня, 11:32 22

Благовещенцы вышли на набережную с плакатами о девственности (видео)

Благовещенцы вышли на набережную с плакатами о девственности (видео)

Группа молодых творческих благовещенцев провела на набережной города необычный эксперимент. Ребята вооружились плакатами «Обними меня, я девственник», предлагая сделать это горожанам.

Происходящее снимали на видео, и получившийся ролик был опубликован в социальных сетях. Как отмечается, участники эксперимента «решили почувствовать на себе близость от незнакомых людей». Они выявили, что «быть девственником – это здорово».

Пользователи социальных сетей отнеслись к этому действу позитивно. «Пацаны, огонь», – написал один из них. Другой комментатор поинтересовался, когда такая акция будет проходить снова.

Видео: instagram.com/fun_prank_blg

Просмотров всего: 2627

#отдых


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Комментарии
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  • ntckf

    ntckf
    5 часов назад

    Что нибудь поумнее бы придумали! Черте что!

  • Токарев

    Токарев
    5 часов назад

    Куда ни плюнь одни извращенцы...

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Пранкеры фиговы.

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    5 часов назад

    Идиоты, им бы в больницу надо было сходить, а не набережную

  • банбан

    банбан
    4 часа назад

    фуфуфу - это может быть заразно

  • ay

    ay
    4 часа назад

    Алёна Валентиновна

    Идиоты, им бы в больницу надо было сходить, а не набережную



    Идиоты-не идиоты, а свои пять тёлочек на вечер имеют. Главное - это чтоб "сладкие" приставать не начали, с предложениями лишить девственности. Гыг.

  • виталя1979

    виталя1979
    4 часа назад

    почему они в темных очках? Темно же на улице

  • ay

    ay
    4 часа назад

    стыдно притворяться "вторым сортом". а ну как потом в новостях покажут всему свету.

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Шиза косит ряды...

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Очки бы не надевали ещё, позорище. Хоть посмотрели бы, кто это

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А в чом позорище?)) они ж не написали:"нам никто не даёт!". Считайте, они признались: мы - последние романтики России, исчем большой и светлой любви"... приходите вечером, на сеновал".

  • stepan28rus

    stepan28rus
    3 часа назад

    А у психиатра они проверялись? Как то на извращенцев смахивает.

  • ямщик

    ямщик
    3 часа назад

    Не понял, они что, недогеи, пока, что ли ?

  • ирина2323

    ирина2323
    3 часа назад

    Ничего позорного. Это лучше чем детей заводить в 15 лет

  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    ирина2323

    Ничего позорного. Это лучше чем детей заводить в 15 лет



    Детей не заводить надо, а рожать!

    При чём в любви и достатке (желательно). )

  • ay

    ay
    2 часа назад

    ямщик

    Не понял, они что, недогеи, пока, что ли ?



    Пгастите, это значит подростки, монахи там всякие - все поголовно недогеи? Чот я ржу с такова полового "шовинизма".

  • Тундра

    Тундра
    2 часа назад

    Нормально. Сохранять себя в чистоте до свадьбы очень даже хорошо. А то некоторых затрахают, замучают, как Пол Пот Кампучию, а потом фата сверху и на Венчание. Что нового ждет в браке, если давным давно все печати сорваны, что у мужа, что у жены. Что подарить можно супругу любимому на свадьбу? Напоминание о прошлых подвигах. Это для второго и взрослого брака понятно, а для юных это прекрасно остаться девственником. И никакие они не извращенцы. Просто сейчас все перевернуто с ног на голову.

  • vertex

    vertex
    2 часа назад



  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    На КПП с такими акциями надобно выходить

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    ay

    ямщик

    Не понял, они что, недогеи, пока, что ли ?



    Пгастите, это значит подростки, монахи там всякие - все поголовно недогеи? Чот я ржу с такова полового "шовинизма".



    Ну, посмотри, там нету ни подростков, ни монахов. И потом, у подростков все еще впереди, а у монахов, у многих - Невзоров рассказывал - позади.

  • AК-47

    AК-47
    1 час назад

    митинг тех,кому не дают

  • AК-47

    AК-47
    1 час назад

    лишь бы с мужиками не начали обниматься,а может...тьфу тьфу тьфу

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