Авиарейсы между Благовещенском, Якутском и Харбином перенесены на 19 августа

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Авиарейсы между Благовещенском, Якутском и Харбином, которые должны были состояться 18 августа, отменены. Их выполнение перенесли на следующий день, 19 августа.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в справочной службе благовещенского аэропорта, рейс Якутск – Благовещенск ждут завтра в 06:10. В Харбин из столицы Приамурья самолет должен отправиться в 07:30. Из Харбина в Благовещенск лайнер должен прилететь в 10:55. Наконец, рейс Благовещенск – Якутск планируется отправить в 12:15.

Ранее было известно, что рейсы Якутск – Благовещенск, Благовещенск – Харбин, Харбин – Благовещенск и Благовещенск – Якутск, которые выполняются на одном самолете, задерживаются.