В Тынде мужчину уличили в убийстве десятка голубей

Фото: vk.com/vtynde

Паблик «ВКонтакте» «Подслушано в Тынде» сообщил о странном случае, который произошел в городе 17 августа. В дневное время местные жители стали очевидцами убийства десятка голубей мужчиной.

Инцидент произошел около 14:00 по улице Московский бульвар. Отечественный автомобиль «Жигули» на большой скорости проехал по алее, задавив 9 голубей. Из машины вышел мужчина, он собрал раздавленных птиц в пакет и уехал.

На место вызвали сотрудников полиции. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Пользователи социальных сетей предположили, что голуби мужчине нужны для кормления собак.