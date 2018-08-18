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18августа
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сегодня, 10:25 17

В Тынде мужчину уличили в убийстве десятка голубей

В Тынде мужчину уличили в убийстве десятка голубей
Фото: vk.com/vtynde

Паблик «ВКонтакте» «Подслушано в Тынде» сообщил о странном случае, который произошел в городе 17 августа. В дневное время местные жители стали очевидцами убийства десятка голубей мужчиной.

Инцидент произошел около 14:00 по улице Московский бульвар. Отечественный автомобиль «Жигули» на большой скорости проехал по алее, задавив 9 голубей. Из машины вышел мужчина, он собрал раздавленных птиц в пакет и уехал.

На место вызвали сотрудников полиции. В пресс-службе УМВД России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Пользователи социальных сетей предположили, что голуби мужчине нужны для кормления собак.

Просмотров всего: 1169

#происшествия #Тында


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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Gelo

    Gelo
    7 часов назад

    Голод не тётка...

  • банбан

    банбан
    7 часов назад

    пробовал,курица курицей

  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    мясо дорожает

  • postal

    postal
    6 часов назад

    Братеев1мясо дорожает


    Напиши об этом медведеву!

  • ямщик

    ямщик
    6 часов назад

    Мож охотник? Не вытерпел. Сезон охоты с 18 августа.

  • Братеев1

    Братеев1
    6 часов назад

    Посталь вы меня караулите?

  • Алиса65

    Алиса65
    6 часов назад

    Задавил... и убрал за собой...

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    6 часов назад

    Странновато звучит заголовок

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    5 часов назад

    Уличить- доказать виновность, приведя в подтверждение факты. В данном случае глагол "уличили" вообще приведён не к месту.

  • ямщик

    ямщик
    5 часов назад

    Задавил, ну и задавил.Чьи это голуби?

  • елкин

    елкин
    4 часа назад

    голуби вредители. а о закону так он их сбил нечаянно и убрал чтобы не валялиссь. и докажите обратное

  • Oldlord

    Oldlord
    4 часа назад

    Он, наверное, на Сбербанк работал.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    3 часа назад

    Кишечники и так всё загадили, чем меньше в черте города - тем лучше

  • stepan28rus

    stepan28rus
    3 часа назад

    Довели пенсионеров уже есть нечего вот ловят голубей.

  • Стриж72

    Стриж72
    3 часа назад



    Кукумбер

    Кишечники и так всё загадили, чем меньше в черте города - тем лучше

  • Стриж72

    Стриж72
    3 часа назад

    Ии в родильном доме голуби засрали все / насмешили тролли- ЖИВОДЕРЫ ОНИ И В АФРИКЕ ЖИВОДЕРЫ! У нас население ленивое и трусовато, лень сообшить о жестокости, чо парится не меня ж убивают, но зато когда вас убивать придут придури беспредельные - поздно будет орать, а пока маньяки беспредельные плодятся из за равнодушия сообщества

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Стриж72

    ...У нас население ленивое и трусовато, лень сообшить о жестокости, чо парится не меня ж убивают, но зато когда вас убивать придут придури беспредельные - поздно будет орать, а пока маньяки беспредельные плодятся из за равнодушия сообщества...



    А мож, население, в большинстве своем, заинтересовано в том, чтобы не было собак -ни бродячих, ни хозяйских. Ни голубей, ни ворон. Гавна чтобы поменьше было. Надо эту гадость всю - отрегулировать.

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