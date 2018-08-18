Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:40 2

Авиарейс Якутск – Благовещенск задерживается на неопределенный срок

Авиарейс Якутск – Благовещенск задерживается на неопределенный срок
Фото: vladtime.ru

18 августа в Благовещенске вовремя не приземлился авиарейс из Якутска. Его задержка составляет уже несколько часов (рейс ожидался в 06:40), и когда прибудет самолет, пока неизвестно, сообщили ИА «Амур.инфо» в справочной благовещенского аэропорта. Не ясна и причина, почему задерживается лайнер.

Из-за этого также происходит задержка рейсов Благовещенск – Харбин, Харбин – Благовещенск и Благовещенск – Якутск, поскольку они выполняются на одном самолете.

Связаться с представителями аэропорта Якутска в настоящее время ИА «Амур.инфо» не удалось.

Просмотров всего: 795

#транспорт


Происшествия

В сети обсуждают видео, снятое в Благовещенске мотоциклистом-лихачом

Спорт

Третий этап чемпионата Благовещенска по дрифту не состоится 18 августа

Общество

Названа причина переноса авиарейса Якутск – Благовещенск
Общество

Авиарейсы между Благовещенском, Якутском и Харбином перенесены на 19 августа
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • stepan28rus

    stepan28rus
    4 часа назад

    До чего народ довели есть нечего! Голубей давят и едят.

  • ay

    ay
    3 часа назад

    А причом тут аэропорт Якутск? Связывались бы с представителями АК Якутия. Причина, видать, банальна - нету резервов. А регулятору, по ходу, совсем па барабану.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь