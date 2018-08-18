Авиарейс Якутск – Благовещенск задерживается на неопределенный срок

Фото: vladtime.ru

18 августа в Благовещенске вовремя не приземлился авиарейс из Якутска. Его задержка составляет уже несколько часов (рейс ожидался в 06:40), и когда прибудет самолет, пока неизвестно, сообщили ИА «Амур.инфо» в справочной благовещенского аэропорта. Не ясна и причина, почему задерживается лайнер.

Из-за этого также происходит задержка рейсов Благовещенск – Харбин, Харбин – Благовещенск и Благовещенск – Якутск, поскольку они выполняются на одном самолете. Связаться с представителями аэропорта Якутска в настоящее время ИА «Амур.инфо» не удалось.

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#транспорт

Александр Авдеев