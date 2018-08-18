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сегодня, 09:13 0

В Свободном при пожаре пострадали гараж, автомобиль и баня

В Свободном при пожаре пострадали гараж, автомобиль и баня
Фото: sitel.com.mk

17 августа в Свободном пожарные тушили возгорание на одном из частных подворий. Пламя причинило существенный ущерб: в разной степени пострадали гараж, автомобиль и баня.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, гараж и автомобиль, который находился в нем, повреждены огнем по всей площади. Стена бани получила повреждения на площади около 12 квадратных метров, а ее кровля – на площади порядка 6 «квадратов».

Причину пожара, как и его виновника, предстоит установить.

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#пожары #происшествия #Свободный


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