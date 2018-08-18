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18августа
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сегодня, 08:51 6

С Восточного собираются запустить спутник стоимостью около 9 миллиардов рублей

С Восточного собираются запустить спутник стоимостью около 9 миллиардов рублей
Фото: kremlinrus.ru

Роскосмос заказал космический аппарат «Кондор-ФКА-М», который планируется запустить с космодрома Восточный. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, пишет РИА Новости.

«Цена государственного контракта устанавливается в размере 9 миллиардов 315 миллионов 519 тысяч 100 рублей», – говорится в контракте на «Доработку космического комплекса радиолокационного оперативного всепогодного круглосуточного наблюдения Земли с созданием космического аппарата "Кондор-ФКА-М"».

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Запуск спутника с космодрома Восточный должен состояться до конца ноября 2025 года. Вывести этот аппарат должна ракета «Союз-2.1а». Спутник изготовит НПО Машиностроения (Реутов). В связи с тем, что предприятие стало единственным участником конкурса, перед заключением контракта потребовалось разрешение антимонопольной службы.

В период с 2026 по 2028 годы по отдельному госконтракту планируется заказать второй спутник «Кондор-ФКА-М». Полностью группировка будет состоять из двух спутников. Требованиями контракта закладывается возможность их совместной работы с аппаратами «Кондор-ФКА», которые сейчас изготавливаются НПО машиностроения (Реутов, Московская область). Сроки запуска этих космических аппаратов – 2019 год и конец 2020 года.

«Кондор» – серия малых спутников дистанционного зондирования Земли, разработанная «НПО машиностроения» для Минобороны РФ и иностранных заказчиков. В задачи спутников будут входить картографирование поверхности Земли, экологический мониторинг и разведка природных ресурсов.

Модернизированная версия «Кондора» будет отличаться от предшественника новым радиолокатором, который повысит разрешение съемки примерно в два раза – с 1 метра на пиксель до 0,4 метра на пиксель, новой системой сбора и передачи информации.

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#космодром #космос #технологии


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    8 часов назад

    на пенсии конечно денег не хватает

  • full

    full
    8 часов назад

    Группировка из двух спутников доставила.

  • ay

    ay
    8 часов назад

    Всего-то 150 миллионов баксов. Мелочь для России. По баксу с носу населения. Не обеднеют граждане. Зато через каких-то 7-8 лет этот спутник будет искать нам нефть-газ-прочие-полезные-ископаемые. Ну, или бороздить просторы якутской лесотундры.

  • не люблю

    не люблю
    8 часов назад

    вот клоунада, размещение на сайте госзакупок, там что 10 претендентов???, разрешение антимонопольщиков, они что могли не разрешить???

  • Nikodim

    Nikodim
    8 часов назад

    дилема для страховщиков. 9 ярдов. Ту би о нот ту би.

  • Ditrih

    Ditrih
    45 минут назад

    Ставлю на "упадет (не взлетит), но мы получим страховое возмещение"

    СК, сие застраховавшая, смелая, однако. Пумс, и нет СК.

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