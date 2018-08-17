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17августа
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В Благовещенске общественники найдут опасные для детей места

В Благовещенске общественники найдут опасные для детей места
Фото: megapolisonline.ru

В понедельник, 20 августа, в Благовещенске состоится рейд по выявлению угроз жизни и здоровью детей. Представители региональной команды «Молодежка ОНФ» и аппарата уполномоченного по правам ребенка в Амурской области будут искать открытые люки, плохо закрепленные или сломанные конструкции, открытые стройки.

Мероприятие, которое проводится в рамках всероссийской акции «Безопасность детства», организует региональное отделение Общероссийского народного фронта в Амурской области.

В ходе рейда планируется проверить два объекта городской инфраструктуры. Участники «Молодежки ОНФ» обозначат опасные места опознавательной табличкой «Внимание! Будьте осторожны». Региональный уполномоченный по правам ребенка направит информацию в компетентные органы для принятия мер реагирования по устранению выявленных обстоятельств. С недостатками, которые могут быть быстро устранены, активисты ОНФ в дальнейшем постараются справиться своими руками.

Общественники приглашают всех посодействовать в выявлении опасных мест областного центра Приамурья. Сбор участников рейда состоится в понедельник, 20 августа, в 15 часов возле офиса регионального отделения ОНФ в Амурской области по адресу: Благовещенск, улица Комсомольская, 16 (крыльцо со стороны улицы Зейской).

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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    47 минут назад

    этим мэрия должна заниматься

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