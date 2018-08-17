Собственники благовещенской многоэтажки не могут сменить управляющую компанию

В Благовещенске жильцы дома по улице Забурхановской не могут сменить управляющую компанию. Большинство жителей хотят, чтобы дом вместо «АВК-2» обслуживала «Городская управляющая компания № 2». Однако решение общего собрания жильцов в суде оспаривает бывшая старшая дома.

Новая компания уже взяла дом под свое обслуживание и собирает платежи. Другая компания тоже считает дом своим. «К нам обратились жители из пятого подъезда, они сообщили о проблеме – что у них в подвале постоянно канализация льется прямо в подвал», – говорит юрист ООО «Городская управляющая компания – ГУК–2» Галина Фомичева.

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Протекающая канализация в доме по Забурхановской дала о себе знать в 2016 году. Тогда же на общедомовом собрании жильцы решили сменить управляйку, которая, по их словам, неудовлетворительно выполняла обязанности по обслуживанию дома. «За» проголосовало 72 % жильцов. Дом перешел к «Городской управляющей компании № 2».

«Нам наконец убрали в подвале. С 2006 года здесь живу. И у нас наконец заменили все лампочки в подъездах, стекла поменяли. "ГУК–2" – это первая компания, которая начала у нас убирать. До этого у нас управляла очень долго "АВК"», – рассказывает жительница дома № 85 по улице Забурхановской Вера Михеева.

Решение собрания жильцов оспаривает в Благовещенском городском суде бывшая старшая дома. Жительница добивается, чтобы дом остался на балансе «АВК–2». Соседи предполагают, что у женщины есть финансовый интерес. Связаться с прежней старшей дома журналистам благовещенской телекомпании «Альфа-канал» не удалось: телефон недоступен.

Договор жильцов с «АВК–2» до сих пор не расторгнут. «Суд вынес решение, что жильцы дома должны были доказать, что ненадлежащим образом выполнялись работы, хотя работы вообще не выполнялись. То есть, тогда бы договор был бы расторгнут. Сейчас у нас одна компания управляет, которой мы довольны, и вторая компания, которая давно уже не управляет – она доказывает юридически, в суде обосновывает, что они тоже выполняют работы по обслуживанию нашего дома», – объяснят житель 85-го дома Илья Михеев.

Люди обращались в Жилинспекцию, направили коллективную жалобу в администрацию Благовещенска, прокуратуру и городскую думу. Проблема пока не решилась. «Что доказывать, собственно говоря? Ну, вы должны доказать, и причем не сами своим решением общего собрания, а у вас должны быть подтверждающие документы. То есть, вы должны из ГЖИ принести, из прокуратуры – от надзорных органов, которые вправе оценивать работу. Позвольте, а у людей были ли основания в период с октября 2016 года по настоящее время ходить в эти надзорные органы и просить, чтобы признали работу "АВК" ненадлежащей, когда ее не было в доме?» – комментирует юрист ООО «Городская управляющая компания – ГУК–2» Галина Фомичева.

В управляющей компании «АВК–2» пояснили: договор с собственниками этого дома действует. Если есть заявки от жильцов, специалисты выезжают. Но платежи за коммунальные услуги, по словам руководства, из-за судебных разбирательств сейчас не взимают.

В итоге дом обслуживают две управляющие компании. Жильцы говорят, что у прежней старшей дома была доверенность на подпись актов выполненных работ. И теперь они опасаются, что достоверной документации суд не получит. Очередное заседание суда состоится 28 августа. Жильцам остается ждать решения и надеяться, что платить дважды за коммунальные услуги и техобслуживание не придется.