В Белогорск прибудут велопутешественники из Швейцарии

Фото: ok.ru/zabnovosti

Белогорск встретит участников международного велопробега «Санкт-Петербург – Владивосток». Город посетят граждане Швейцарии – в организованной группе 22 велосипедиста. Ожидается, что иностранная делегация прибудет в Белогорск 25 августа.

Организаторы готовят для гостей экскурсионную программу по городу.

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Стартовал велопробег в Санкт-Петербурге. Из северной столицы его участники выехали 10 июня. Маршрут протяженностью более 10 тысяч километров проходит по территории 18 субъектов Российской Федерации. По пути следования спортсмены делают остановки в Череповце, Перми, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите и Белогорске. Участники велопробега проедут по территории Амурской области с 20 по 29 августа, сообщает администрация Белогорска.

Как сообщает «Вести.ru», участникам пробега в среднем от 60 до 65 лет. В составе этой команды из двух десятков любителей велоспорта представители Швейцарии, Германии и Австрии. Каждый день они проезжают около 120 километров. Вечером отправляются на ночлег в специально оборудованные автобусы, где у них есть возможность принять душ, приготовить ужин и отдохнуть. После тура от Санкт-Петербурга до Владивостока будет создан фильм о России, кадры для которого снимают участники международного велопробега.

Международный велопробег, проходящий через всю Россию, внесет свой вклад в популяризацию России как направления активного туризма и привлечет дополнительное внимание зарубежной общественности к возможностям отдыха и путешествий на территории субъектов Российской Федерации, отмечают организаторы.

Велопробег финиширует 8–9 сентября во Владивостоке накануне Восточного экономического форума.