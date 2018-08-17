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17августа
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сегодня, 20:10 0

В Москве задержан амурчанин, вымогавший 10 миллионов

В Москве задержан амурчанин, вымогавший 10 миллионов
Фото: chinalogist.ru

В Москве задержан уроженец Амурской области. Он стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве. По версии следствия, вместе с подельницей амурчанин вымогал 10 миллионов рублей у фирмы, занимающейся международными транспортными перевозками. Такую сумму требовали за разрешение на перевозку березового гриба чага в Китай.

Как сообщает агентству городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 35-летний уроженец Амурской области и 39-летняя москвичка вступили в сговор и, используя поддельную доверенность, принадлежащую фирме, занимающейся международными железнодорожными перевозками, в июле прошлого, 2017 года, получили в Росприроднадзоре разрешительный документ на экспорт 2 тысяч тонн чаги в Китай.

«Затем злоумышленники неоднократно выдвигали представителям компании требования о передаче 10 миллионов рублей в обмен на разрешительный документ на поставку грибов, угрожая в случае невыполнения условий уничтожить незаконно полученный документ. Сотрудники компании обратились в правоохранительные органы, те организовали операцию "Оперативный эксперимент". В момент передачи денег, а именно 100 тысяч рублей и муляжей, имитирующих 9,9 миллиона рублей, в помещении отделения "Восточный" на Суворовской площади в Москве злоумышленники были задержаны», – сообщил собеседник агентства.

В среду, 15 августа, в отношении соучастников возбудили уголовное дело о вымогательстве. Меру пресечения фигурантам пока не избрали. Подозреваемых в вымогательстве крупной суммы задержали в Москве.

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#закон #Китай #криминал #происшествия


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