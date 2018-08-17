В Доме ремесел открылась выставка «Амурская майолика Натальи Грызловой»

В Благовещенском Доме ремесел открыли выставку любимых работ Натальи Грызловой. Экспозиция приурочена к юбилею автора. Здесь представлены картины, народные костюмы и главная любовь Натальи Леонидовны – майолика.

Благотворитель и общественный деятель, почетный гражданин Благовещенска, в разные годы председатель Общественной палаты Амурской области и вице-президент творческого Союза художников Дальнего Востока – эти звания и регалии художник Наталья Грызлова заслужила благодаря необычному взгляду на жизнь.

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Сказочные домики у леса, а вдали обязательно купол церквушки с венчающим крестом – почерк Натальи Леонидовны можно узнать сразу. Эта деревенская пастель родом из детства. Наталья Леонидовна родилась в Мазановском районе. Еще в школе вместе с одноклассницей они придумали делать иллюстрации к книгам. Талант открыл сельский учитель. «У меня были разрисованы все тетрадки и учебники, и мою маму все время ругали, вызывали в школу, что я порчу все это. В школу пришла новый преподаватель рисования и она на меня обратила внимание, отметила – что-то есть», – рассказывает почетный житель Благовещенска, член Творческого союза художников России Наталья Грызлова.

Потом был худграф Благовещенского педучилища и в продолжение Московский государственный педагогический институт. И везде Наталья проявляла свой характер, любовь к яркому цвету и форме. «Когда я здесь училась, меня всегда преподаватели останавливали и ругали. Они требовали, чтобы цвет был посложнее, потемнее, а мне всегда хотелось писать яркими красками. Когда я поступила в институт в Москве, преподаватели наоборот ходили и говорили: "О, как интересно, это какая же школа у вас, это что же вы заканчивали?"», – вспоминает Наталья Леонидовна.

Одна из любимых картин автора выполнена в почти рериховских оттенках глубокого синего в борьбе с закатным заревом. Такой увиделась ей вечерняя Типаза – город в Алжире на побережье Средиземного моря. Художник говорит, что она просто перенесла краски на холст.

Пастель, акварель, графика, даже реконструкция народных костюмов – творчество Натальи Грызловой не знает границ. В свое время она стояла у истоков создания благовещенского Дома ремесел. Но главная любовь Натальи Леонидовны – майолика.

Ею она занимается уже много лет, кстати, вместе с супругом, начальником Дальневосточного высшего военного командного училища Владимиром Грызловым. «Сначала он увлекся, а потом уже и Наталья Леонидовна. Была первая мастерская, покупалась печь для обжига, осваивалась глина. Потом они ездили на мастер-классы к своему учителю», – объясняет однокурсница, подруга Натальи Грызловой Светлана Картошкина.

Майолика – самый трудоемкий и сложный вид керамики. В мастерской должно быть идеально чисто, а рука мастера должна быть твердой. Из-за мельчайшего пузырька воздуха изделие при обжиге может расколоться, а нечаянно нанесенную краску не удалить ничем. Только близкие знают, насколько Наталья Грызлова строга к себе в творческом процессе. Зато лучшие работы поражают воображение. Потому что это – целый мир, имя которому тоже есть: «Амурская майолика Натальи Грызловой».

Дом ремесел находится по адресу: Благовещенск, улица Красноармейская, дом 159/3. Телефон: (4162) 44-00-03.