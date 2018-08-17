Прокуратура устанавливает собственника бетонных плит на берегу Зеи в Благовещенске

Поисками собственника бетонных плит, которые находятся на берегу Зеи в районе переулка Связной в Благовещенске, занялась прокуратура Амурской области. В ведомстве начали проверку. Детали пока не разглашаются.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 2 августа в этом районе утонула шестилетняя девочка. По предварительной информации, она упала с плит, либо ее с них столкнули. Позже выяснилось, что бетонные блоки в советское время являлись дамбой морского клуба и защищали от течения яхты и шлюпки. Впоследствии морской клуб перестал пользоваться этим участком. Чтобы узнать, кто несет ответственность за состояние дамбы, на чьем балансе она находится, журналисты благовещенской телекомпании «Альфа-канал» направили запросы в министерство природы России и в областное управление Росприроднадзора.

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«Сообщаем, что Федеральное агентство водных ресурсов, его территориальные органы и подведомственные организации не являются правообладателями данного объекта. Информацией о принадлежности бетонных плит не располагаем», – говорится в официальном ответе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Вопросы, изложенные в обращении, не относятся к компетенции управления Росприроднадзора по Амурской области. В соответствии с Федеральным законом "О безопасности гидротехнических сооружений", обязанность по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, к которым в том числе относятся дамбы, а также требования к порядку их строительства, эксплуатации и ликвидации, возлагается на собственника ГТС или эксплуатирующую организацию», – сообщает управление Росприроднадзора по Амурской области.

Согласно Федеральному закону «О безопасности гидротехнических сооружений», бесхозные объекты находятся в зоне ответственности исполнительной власти субъекта. Запрос о дамбе редакция направила в правительство Амурской области.