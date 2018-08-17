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17августа
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В Белогорской инфекционной больнице отмечают рост кишечных инфекций

В Белогорской инфекционной больнице отмечают рост кишечных инфекций

Паводок принес проблемы амурчанам. Белогорские медики зарегистрировали рост кишечных инфекций почти на четверть по сравнению с прошлым, 2017 годом. Увеличение случаев заражения связано с тем, что возбудителей заболеваний в сырой воде стало больше из-за паводка.

Разлившиеся амурские реки подтопили берега, а вместе с ними и мусорки, свалки и туалеты, а кое-где и кладбища. Застоявшаяся вода стала отличной средой для размножения микробов, бактерий и вирусов. Патогенные организмы вместе с жидкостью попали в колодцы, реки, ручьи и даже в водопроводную систему. Роспотребнадзор рекомендовал амурчанам кипятить воду из-под крана. «Люди пьют некипяченую воду – кто речную, кто берет из колодца, кто из-под крана... У нас это любят. Это тоже провоцирует повышение уровня заболеваемости», – говорит врач-инфекционист инфекционного отделения Белогорской больницы Елена Мусиенко.

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В Белогорской инфекционке в этом году от кишечных инфекций пролечили около 400 человек. Это на 70 случаев больше, чем за тот же период 2017 года. Причем, количество заражений ротавирусными инфекциями увеличилось с 6 до 103 случаев. Купальный сезон еще продолжается. И многие заражаются, отдыхая на реках и озерах. «Плавая, люди заглатывают эту воду, там и вирусы, и бактерии – все, что хотите, можно найти. Можно заглотить ротавирус, можно кишечную палочку, дизентерией заболеть, также и сальмонеллезом, и брюшным тифом, и холерой», – перечисляет врач-инфекционист Елена Мусиенко.

Предостерегают медики и любителей фруктов-овощей. Есть их немытыми с грядки или после покупки у дорожных торговцев нельзя. Даже на своем огороде может притаиться возбудитель опасного заболевания. Не говоря уже о продукции, которую продают на трассе.

В больницу с расстройством желудка люди обращаться не любят. Заболевшие часто терпят, занимаются самолечением. Ситуация опасна быстрым обезвоживанием, особенно для детей. Предотвратить возникновение кишечных инфекций можно, если соблюдать правила гигиены: мыть руки с мылом, не пить сырую воду, соблюдать сроки хранения пищи и купаться с осторожностью, особенно в период паводка.

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#Белогорск #здоровье


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Комментарии
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  • Экспертный Эксперт

    Экспертный Эксперт
    3 часа назад

    Кто вообще пьет не кипяченную воду из под крана??

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