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17августа
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В Благовещенске возобновились раскопки кладбища динозавров

В Благовещенске возобновились раскопки кладбища динозавров

В Благовещенске палеонтологи, несмотря на отсутствие финансирования, возобновили работы в районе улицы Нагорной. Там находится кладбище динозавров. В числе находок – зубы тираннозавридов и троодонов.

Троодоны считаются самыми умными динозаврами. Размер их мозга соизмерим с человеческим, скелет напоминает скелет приматов. Более того, троодоны имели бинокулярное зрение – то есть, как и люди, были способны видеть изображение предмета обоими глазами. По информации амурских ученых, на благовещенском кладбище динозавров находятся еще сотни костей.

«Здесь обнаружены отдельные зубы зауроподов – это такие зверьки с длинным хвостом, длинной шеей, но от них остались только отдельные зубы. Также здесь много зубов по крайней мере шести форм различных хищных животных», – говорит заведующий лабораторией палеонтологии института геологии и природопользования РАН Юрий Болотский.

В этом сезоне также найдены окаменелости двух особей растительноядных динозавров – гадрозавров. Они господствовали на планете во второй половине мелового периода. В длину особи достигали 20-ти метров и весили до пяти тонн.

Амурские палеонтологи этим летом работали также в Чите. Там российские и бельгийские ученые нашли останки кулиндадромеусов забайкальских. Среди находок – 70 хвостов, шесть черепов с мягкими тканями и отпечатки шкур динозавров. «Самое удивительное, что в этом местонахождении сохраняются мягкие ткани, – отмечает Юрий Леонидович. – И от этих зверьков сохранились перья, но перья очень своеобразные, чем-то напоминают перья у современной породы куриц в Китае – силки, шелковая кура. Вот и у них такие пуховидные перья, как у птенцов».

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#история #наука


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Комментарии
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  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    прям таки перья сохранились?

  • Валерий Петрович

    Валерий Петрович
    1 час назад

    кулиндадрамеус забайкальский, а не забайкальскиХ

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