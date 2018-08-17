В Благовещенске реставрируют фасад электроаппаратного завода

Еще одна часть электроаппаратного завода в центре Благовещенска реставрируется. На этот раз работы ведутся на фасаде, выходящем на улицу Богдана Хмельницкого. Уже очищена кирпичная кладка, заменены выщербленные кирпичи, сейчас рабочие устанавливают окна и двери.

Изначально реставрацию провели на корпусе завода, выходящем на улицу Ленина – городской управе. Здание вдоль улицы Богдана Хмельницкого – тоже старинное здание.

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«Памятником здесь является городская управа, – пояснил начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант. – Это здание считается объектом ценной исторической застройки, подлежащей сохранению».

Это здание построено в 1892 году и первоначально было одноэтажным. Затем его перестраивали в 1905, 1914 годы. Изначально это были торговые ряды, подобные «Мавритании» расположенной неподалеку. В советское время здесь разместился цех электроаппаратного завода, внутри помещение радикально изменили.

Сегодня руководство электроаппаратного завода восстанавливает прежний облик здания. Генеральный директор предприятия Виктор Бобрышев возглавляет его два года, и, когда он пришел помещение уже пустовало. Реставрационные работы ведутся уже второй год. Пока рабочие специализированной подрядной организации занимаются только фасадом, впереди работы внутри. Точные сроки Виктор Васильевич не назвал, но предположил, что реставрация может занять пять лет.

«В прошлом году сделали фасад, – описал фронт работ гендиректор АО «Электроаппаратный завод». – Поставили окна наверху, сейчас ставим окна и двери на первом этаже. Дальше будем делать крышу».

Работы выполняются за счет средств, вырученных от аренды помещений, что-то изыскивают собственники АО.

Поскольку сроки работ велики, Виктор Васильевич не знает, что именно будет в здании после завершения реставрации. «По аренде вопрос прорабатываем, – пояснил он. – Желающих записываем, изучаем предложения. Но пока еще неясно. Единственное, не хотелось бы, чтобы здесь появилось питейное заведение или ночной бар».

Архитектор Людмила Чаюн, разрабатывавшая проект, призналась, что долго думали, к какому виду будут приводить здание. «С самого начало оно было одноэтажное, а по фасаду были маленькие окошки узенькие с дверными проемами, – рассказала Людмила Чаюн. – Потом его неоднократно перестраивали. А в советское время вообще соединили переходом со зданием управы. Нашли фотографию 1925 года, где обозначены большие окна».

Изначально здание строилось, как торговые ряды. И почти каждый оконный проем это был вход – в отдельное торговое помещение. Внутри было много перегородок – по улице Богдана Хмельницкого и со стороны площади Победы. Сейчас здесь делают дверные проемы через два-три окна. Везде старые рамы заменен на современный стеклопакет – и только одно окно выглядит неприглядно. Людмила Анатольевна рассказала, что здесь появится главный – центральный – вход в здание, а внутри будет расположена старинная лестница.

Выполняет все эти работы компания ООО «Камила». Директор предприятия Роман Горынин рассказал, что подобные реставрационные работы он проводят с 2013 года. «Работа кропотливая, требует больше времени, больше тщательности, – рассказал Вадим Вячеславович. – Приходится перебирать и менять перекрытия, которые прогнили. Заменить кирпич также было непросто, здесь требуется особый кирпич, иной конфигурации».

Реставрационные работы здания продолжаются. Кстати, кроме этого, проводится ремонт фасада в «Товарах для дома», где во время ремонта выявили историческую каменную кладку.