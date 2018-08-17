Амурских животноводов просят срочно привить от сибирской язвы свой скот

Фото: rosbalt.ru

Всем животноводам Амурской области необходимо срочно, до 24 августа, привить крупный и мелкий рогатый скот от сибирской язвы. Речь идет как о первичной вакцинации молодняка, так и о ревакцинации взрослого поголовья.

Соответствующий приказ подписал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Амурской области Сергей Самохвалов. В настоящий момент управление ветеринарии принимает все возможные меры по недопущению опасного заболевания на территорию Приамурья.

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Вспышка сибирской язвы была зарегистрирована в соседней с Амурской областью китайской провинции Хэйлунцзян. К 10 августа было подтверждено 14 случаев заболевания людей кожной формой сибирской язвы, один из них вылечен и выписан из больницы. По сообщению властей Китая, эпидемия находится под контролем, сейчас специалисты изучают патогены. В двух пострадавших районах уничтожено 818 овец.

На территории Амурской области случаи заболевания животных сибирской язвой не регистрируются с 1978 года, сообщает пресс-служба Управления ветеринарии региона.

«Основной мерой профилактики сибирской язвы была и остается вакцинация. Поэтому сейчас нам необходимо в сжатые сроки привить всех животных, подверженных заболеванию, во всех хозяйствах области без исключения. В настоящее время сотрудники и управления и подведомственных организаций проводят обходы животноводческих объектов, включая личные подсобные хозяйства. Идет учет скота, поголовный ветеринарный осмотр животных, также специалисты проверяют наличие меток и ушных бирок, позволяющих в случае необходимости идентифицировать животных и место их происхождения», – прокомментировал начальник управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.

Кроме этого, в связи со сложившейся ситуацией в Приамурье усилен контроль за передвижением животных и продукции животного происхождения, а также за ее продажей. Инспекторы ветеринарного надзора проверяют рынки и места несанкционированной торговли.

Ветеринарные врачи уже прошли вакцинацию от сибирской язвы.

Между тем, эпизоотическая ситуация осложняется тем, что на территории Китая, помимо сибирской язвы, зафиксирована также вспышка африканской чумы свиней.

«Ранее африканская чума свиней в Китае никогда не регистрировалась, поэтому это очень тревожный факт. Вирус легко распространяется, и появление АЧС – всегда катастрофа для свиноводческой отрасли региона, поскольку данное заболевание не лечится и предполагает полное уничтожение поголовья в очагах инфекции. В России африканская чума распространена в основном в центральной части, в настоящее время наиболее неблагополучны на АЧС Калининградская и Саратовская области. Благодаря предпринимаемым мерам, нам пока удается не допустить опасный вирус на территорию Приамурья. В связи со вспышкой в соседнем Китае эти меры будут усилены», – добавил Сергей Самохвалов.

Сибирская язва – особо опасное заболевание многих видов животных и человека, характеризующееся высокой смертностью. Более восприимчивы к сибирской язве крупный рогатый скот, лошади, ослы и олени. Дикие животные – лоси, косули, кабаны, а также грызуны также чувствительны к заболеванию.

Бациллы сибирской язвы могут переноситься с пылью и сточными водами на ранее благополучные участки, создавать новые очаги инфекции. При этом распространению заболевания и заражению поверхностных почв на пастбищах могут способствовать разливы рек и ливневые воды, а также корма животного происхождения и контакт с больными животными. Кроме того, сибирская язва может передаваться и с укусами кровососущих членистоногих – оводов и мух.