Посетители ВЭФ смогут обменять шаги на криптовалюту AmurCoin

Фото: tryto.ru

Амурская область выпустила криптовалюту AmurCoin. Разработчиками проекта AmurCoin выступили Агентство Амурской области по привлечению инвестиций совместно с амурскими и московскими IT-предпринимателями. На базе российской блокчейн-платформы выпущено несколько миллионов AmurCoin.

Первые транзакции смогут совершить все желающие участники Восточно-экономического форума, который откроется во Владивостоке 11 сентября 2018 года. Посетители павильона получат AmurCoin, обменяв количество шагов, пройденных во время форума. Необходимо лишь предоставить данные со своего фитнес-трекера или телефона, либо взять в аренду трекер на стенде. На криптовалюту можно купить амурские сувениры: портативную зарядку, амурское мороженое, мед и прочее. Также получить AmurCoin можно, сделав публикацию с хэштегом #investamur или подписаться на страницу регионального агентства инвестиций в социальных сетях.

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«При разработке AmurCoin мы не ставили задачу создать новую платежную систему. Этот эксперимент поможет показать, как можно применить блокчейн-технологии. Чтобы заинтересовать как можно больше людей, решили провести интерактив в рамках ВЭФ», – рассказал руководитель амурского агентства инвестиций Павел Пузанов.

После форума региональную криптовалюту будут использовать как краудфандинговую платформу для привлечения средств в инвестиционные и социальные проекты, реализуемые в регионе, сообщается на инвестиционном портале Амурской области.

В ВЭФ–2018 примут участие представители более 60 иностранных государств. Самыми многочисленными из которых делегации Китая, Японии, Республики Корея, Индии, Монголии, США, Швейцарии, Великобритании и Франции.