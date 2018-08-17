Вступил в силу приговор благовещенцу, убившему знакомого выстрелом в голову

Фото: express-k.kz

В Амурской области вступил в законную силу приговор суда в отношении жителя Благовещенска. 35-летний мужчина был осужден за убийство своего знакомого, а также за незаконное хранение огнестрельного оружия.

Установлено, что 10 декабря 2015 года, примерно в 07:30, на 8-м километре Новотроицкого шоссе в Благовещенске собралась группа людей. Между двумя знакомыми возник конфликт, и один из них выстрелил из оружия в голову другому с близкого расстояния, убив. Тело погибшего пытались увезти на автомобиле, но машину остановили полицейские.

Как сообщает прокуратура Амурской области, в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства мужчина отрицал свою причастность к убийству. Однако его вина была доказана. Суд признал благовещенца виновным и приговорил к 14 годам колонии строгого режима.

Не согласившись с приговором суда, мужчина обжаловал его в Амурский областной суд. 15 августа суд оставил ранее вынесенный приговор без изменения.