В Белогорске ищут женщину, укравшую мобильный телефон в отделении банка (видео)

Межмуниципальный отдел МВД РФ «Белогорский» разыскивает женщину, похитившую сотовый телефон. Преступление произошло 14 августа в 10:00 утра в отделении «Сбербанка» по адресу: улица Садовая, 18. Неизвестная женщина похитила телефон со стойки для зарядки мобильных устройств.

Как сообщается на сайте администрации Белогорска, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию. Ей причинен ущерб на сумму 16 тысяч рублей. Момент преступления зафиксирован камерой внутреннего наблюдения. Сотрудники полиции просят всех, кто владеет какой-либо информацией по данному преступлению, сообщить по телефонам: 02, 8-924-580-57-75.