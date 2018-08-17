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17августа
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сегодня, 17:03 3

Благовещенского автомобилиста арестовали за сетчатые экраны на стеклах

Благовещенского автомобилиста арестовали за сетчатые экраны на стеклах
Фото: santavod.ru

Благовещенский городской суд приговорил 28-летнего мужчину к двум суткам административного ареста. Такое наказание осужденный получил за то, что не хотел снимать экраны с сеткой в передних стекол машины.

Возле дома № 179 по улице Театральной сотрудники дорожно-патрульной службы заметили Toyota Prius Hibrid с тонированными боковыми стеклами. Автомобиль, которым управлял мужчина 1990 года рождения, остановили. При проверке документов выяснилось, что несколько дней назад водителю было выдано требование – удалить с передних боковых стекол экраны в виде сетки, так как они ограничивают обзорность с места водителя.

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В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Суд вынес постановление о назначении административного наказания в виде административного ареста сроком на двое суток.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения управление транспортным средством с непрозрачными стеклами предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 500 рублей.

За семь месяцев текущего года на территории Благовещенска и Благовещенского района к административной ответственности привлечены 304 водителя, управлявшие транспортными средствами с тонированными стеклами.

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#закон #транспорт


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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    46 минут назад

    двое суток это серьезно, пока отсидит и состарится уже и машина не нужна будет

  • Питерский

    Питерский
    35 минут назад

    Некоторым и часа хватит пол сменить...

  • Григорий Д.С.

    Григорий Д.С.
    20 минут назад

    Блатным и ночью солнце светят. Ну че за дебилы а

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