Благовещенского автомобилиста арестовали за сетчатые экраны на стеклах

Фото: santavod.ru

Благовещенский городской суд приговорил 28-летнего мужчину к двум суткам административного ареста. Такое наказание осужденный получил за то, что не хотел снимать экраны с сеткой в передних стекол машины.

Возле дома № 179 по улице Театральной сотрудники дорожно-патрульной службы заметили Toyota Prius Hibrid с тонированными боковыми стеклами. Автомобиль, которым управлял мужчина 1990 года рождения, остановили. При проверке документов выяснилось, что несколько дней назад водителю было выдано требование – удалить с передних боковых стекол экраны в виде сетки, так как они ограничивают обзорность с места водителя.

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В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Суд вынес постановление о назначении административного наказания в виде административного ареста сроком на двое суток.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с правилами дорожного движения управление транспортным средством с непрозрачными стеклами предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 500 рублей.

За семь месяцев текущего года на территории Благовещенска и Благовещенского района к административной ответственности привлечены 304 водителя, управлявшие транспортными средствами с тонированными стеклами.