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17августа
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сегодня, 16:51 0

В Таиланде школьникам и студентам запретили обниматься на публике

В Таиланде школьникам и студентам запретили обниматься на публике
Фото: GetBg.net

Новые «Правила поведения учащихся» подготовлены для школьников в Таиланде. Согласно правилам школьникам и студентам нельзя проводить собрания, а также проявлять романтичные чувства друг к другу на публике.

Согласно новым правилам вводится полный запрет на поцелуи и объятия на публике и наедине. По словам директора Государственного бюро по делам учащихся, скаутского движения и молодежного движения Красного Креста Таиланда Варата Прыаксакуннана, даже поцелуй в щеку или объятия друзей должны расцениваться как неуместное поведение. Учащимся следует быть более внимательными к проявлению чувств и обратить особое внимание на соблюдение мер в День Святого Валентина.

Собрания учащихся, как отмечается в правилах, могут привести к нарушению общественного порядка. В том числе есть вероятность массовых драк учащихся соперничающих друг с другом учебных заведений.

Правила поведению уже утверждены на территории Таиланда, сообщает «Маяк».

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#дети #закон #заксобрание


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