В Приамурье создали Центр кластерного развития
В Амурской области продолжается создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Одним из важных этапов этой работы стало создание Центра кластерного развития (ЦКР).
Данный Центр был образован на базе некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области». ЦКР предусматривает создание трех кластеров: туристско-рекреационного, промышленного и агропромышленного, сообщает пресс-служба министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.
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Основная цель деятельности Центра – создание условий для эффективного взаимодействия предприятий – участников территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.
Подобные центры кластерного развития уже успешно работают на территории других регионов России. Внедрение кластерных технологий объединения предприятий способствует росту деловой активности предпринимательских структур, улучшению инвестиционного климата в регионе страны, развитию социальных, экономических, информационных и интеграционных систем. Это, в свою очередь, дает импульс для более интенсивного развития предпринимательства, привлечения инвестиций и экономического подъема территорий.
Участниками ЦКР могут стать индивидуальные предприниматели и организации любых организационно-правовых форм и форм собственности, действующие в Приамурье.
Основные задачи ЦКР по развитию кластеров:
– разработка проектов развития территориальных кластеров и инвестиционных программ;
– разработка и реализация совместных кластерных проектов;
– организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, предоставления консультационных услуг в интересах участников кластеров;
– оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении государственной поддержки;
– вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных кластеров.
Центр кластерного развития находится в Благовещенске по адресу: улица Амурская, 150, офис 28 (2-й этаж). Телефон (4162) 77-03-38.
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