Приамурье ждет дождливая суббота: прогноз погоды на 18 августа

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В Амурской области 18 августа ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью в отдельных районах, днем в большинстве районов пройдет слабый и умеренный дождь. Днем местами по северу дождь будет сильный.

Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 13 метров в секунду. Температура ночью составит 12…17 градусов тепла, по северу местами – плюс 5…10. Днём термометры покажут плюс 20…25, местами по северу в дожде – плюс 15…20.

В Благовещенске установится переменная облачность, ночью пройдет небольшой дождь, днем – кратковременный дождь. Южный ветер разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 15…17, днём – плюс 22…24, сообщает Амурский гидрометцентр.