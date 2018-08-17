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17августа
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сегодня, 16:27 1

Детсады и школы в Амурской области сделают удобными для детей-инвалидов

Детсады и школы в Амурской области сделают удобными для детей-инвалидов
Фото: tass.ru

В образовательных организациях Приамурья развернулись работы по формированию «доступной среды». В этом году на адаптацию школ и детских садов к потребностям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из бюджетов всех уровней выделено 7,6 миллиона рублей.

Субсидии получили шесть образовательных организаций области. В детском саду № 4 города Зея идет реконструкция бассейна для детей-инвалидов. В школах Благовещенска, Циолковского, Архары, Ивановки и Магдагачи приобретут специализированное оборудование, обустроят пандусы, расширят дверные проемы и оборудуют сенсорные комнаты.

«Создание комфортных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – одно из приоритетных направлений деятельности министерства образования и науки Амурской области. Наличие развитой безбарьерной инфраструктуры позволяет максимально вовлекать ребят с ограниченными возможностями здоровья в общественную жизнь и дает им шанс вести независимый образ жизни. Помимо школ, детских садов и организаций дополнительного образования, условия для инклюзивного обучения созданы в средних учебных заведениях, где студенты с инвалидностью имеют возможность получить специальность, по которой в дальнейшем смогут трудоустроиться», – прокомментировали в отделе проектов и программ регионального минобрнауки Амурской области.

В образовательных организациях Амурской области учатся более 6 000 детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. С 2015 года в реализации государственной программы «Доступная среда» приняли участие более 40 образовательных организаций.

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#дети #здоровье #образование


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Комментарии
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  • Григорий Д.С.

    Григорий Д.С.
    21 минута назад

    сделали бы только часть таких школ, по типу свободного. Там пятая такая, для нее все сделали и нормально

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