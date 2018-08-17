Полиция ищет мужчину, ушедшего из интерната в Белогорске

Фото: 28.мвд.рф

Полиция Белогорска ведет поиски Алексея Васильева. Мужчина самовольно ушел из городского интерната, и где он находится сейчас, неизвестно.

Алексей Константинович – 1977 года рождения. Он находился в интернате Белогорска, расположенном по адресу: Никольское шоссе, 170, который покинул в вечернее время 3 августа.

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Приметы Алексея Васильева: рост 165 сантиметров, волос короткий, русый, глаза светлые. Был одет в футболку желтого цвета, черное трико. При себе имел рюкзак зеленого цвета, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Есть у мужчины и особая примета – татуировка на спине, изображающая крылья.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алексея Константиновича, просят сообщить по телефонам 02, 8 (416) 41 2-07-53, 102 либо по телефону отделения по розыску лиц 8 (416) 41 2-41-19.