В Благовещенске устанавливают владельца автосвалки в центре города

В ходе внеплановой выездной проверки специалисты земельного управления Благовещенска подтвердили факт размещения подержанных разукомплектованных автомобилей на земельном участке, находящемся в государственной собственности. Таким образом, были выявлены признаки нарушения земельного законодательства. Чтобы установить владельца свалки, в полицию Благовещенска направили запрос.

После того, как владельца подержанных машин найдут, материалы проверки направят в управление Россреестра. Если хозяин свалки добровольно не очистит территорию, его могут привлечь к административной ответственности. «При отсутствии информации о владельцах автомобилей администрация Благовещенска будет принимать меры по вывозу автомобилей», – сообщает исполняющая обязанности начальника земельного управления Екатерина Кривега.