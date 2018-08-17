В Благовещенске устанавливают владельца автосвалки в центре города
В Благовещенске сотрудники земельного управления проверили свалку подержанных автомобилей, образовавшуюся в центре города. Как сообщало ИА «Амур.инфо», внимание на кладбище машин обратила жительница дома № 222 по улице Зейской.
В ходе внеплановой выездной проверки специалисты земельного управления Благовещенска подтвердили факт размещения подержанных разукомплектованных автомобилей на земельном участке, находящемся в государственной собственности. Таким образом, были выявлены признаки нарушения земельного законодательства. Чтобы установить владельца свалки, в полицию Благовещенска направили запрос.
После того, как владельца подержанных машин найдут, материалы проверки направят в управление Россреестра. Если хозяин свалки добровольно не очистит территорию, его могут привлечь к административной ответственности. «При отсутствии информации о владельцах автомобилей администрация Благовещенска будет принимать меры по вывозу автомобилей», – сообщает исполняющая обязанности начальника земельного управления Екатерина Кривега.
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