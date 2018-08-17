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17августа
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сегодня, 15:54 3

В Благовещенске устанавливают владельца автосвалки в центре города

В Благовещенске устанавливают владельца автосвалки в центре города

В Благовещенске сотрудники земельного управления проверили свалку подержанных автомобилей, образовавшуюся в центре города. Как сообщало ИА «Амур.инфо», внимание на кладбище машин обратила жительница дома № 222 по улице Зейской.

В ходе внеплановой выездной проверки специалисты земельного управления Благовещенска подтвердили факт размещения подержанных разукомплектованных автомобилей на земельном участке, находящемся в государственной собственности. Таким образом, были выявлены признаки нарушения земельного законодательства. Чтобы установить владельца свалки, в полицию Благовещенска направили запрос.

После того, как владельца подержанных машин найдут, материалы проверки направят в управление Россреестра. Если хозяин свалки добровольно не очистит территорию, его могут привлечь к административной ответственности. «При отсутствии информации о владельцах автомобилей администрация Благовещенска будет принимать меры по вывозу автомобилей», – сообщает исполняющая обязанности начальника земельного управления Екатерина Кривега.

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#городская власть #закон #транспорт


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 час назад

    пока народ не скажет-власть и не пошевелиться

  • Токарев

    Токарев
    1 час назад

    Кому нужен автомобиль приходите выбирайте, пока бомжи на металлолом не утащили

  • Григорий Д.С.

    Григорий Д.С.
    25 минут назад

    А могли оставить, чтобы управляйка занималась...

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