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17августа
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сегодня, 15:47 0

Россиянка специально подожгла собственную квартиру

Россиянка специально подожгла собственную квартиру
Фото: glavny.tv

Жительница одного из домов Оренбурга устроила пожар в собственной квартире. Это был предумышленный поджог, женщина хотела спрятать следы преступления.

Преступница похитила из кассы магазина, в котором она работала, 70 тысяч рублей. Испугавшись того, что директор поймёт, кто украл деньги, женщина решила инсценировать пожар в собственном доме. Злоумышленница подожгла диван, потушила пожар, а после сообщила директору, что деньги сгорели вместе с диваном.

Директор обратился в полицию, где органы следствия доказали состав преступления, а женщина дала признательные показания. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. За поджог она может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет. Полицейские также рассматривают возможность привлечения оренбурженки к ответственности за хищение денежных средств, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь #криминал #пожары #происшествия


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