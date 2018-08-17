Россиянка специально подожгла собственную квартиру

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Жительница одного из домов Оренбурга устроила пожар в собственной квартире. Это был предумышленный поджог, женщина хотела спрятать следы преступления.

Преступница похитила из кассы магазина, в котором она работала, 70 тысяч рублей. Испугавшись того, что директор поймёт, кто украл деньги, женщина решила инсценировать пожар в собственном доме. Злоумышленница подожгла диван, потушила пожар, а после сообщила директору, что деньги сгорели вместе с диваном.

Директор обратился в полицию, где органы следствия доказали состав преступления, а женщина дала признательные показания. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. За поджог она может отправиться в тюрьму на срок до пяти лет. Полицейские также рассматривают возможность привлечения оренбурженки к ответственности за хищение денежных средств, сообщает «Лента.ру».