День рождения горпарка, Молодёжный Арбат: выходные в Благовещенске

Фото: http://wikimapia.org

В эти выходные, 18 и 19 августа, горожане смогут принять участие в праздновании дня рождения горпарка Благовещенска. В честь праздника запланировано много мероприятий. Также в городе отметят День государственного флага РФ. Помимо этого состоятся соревнования по дрифту и будет работать Молодежный Арбат. Амур.инфо рассказывает, где и как можно провести свободное время в эти выходные дни.

Суббота, 18 августа

В этот день начнется турнир по настольному теннису, посвященный Дню физкультурника. В мероприятии примут участие около 30 человек из Благовещенска, Белогорска и поселка городского типа Новобурейский. Место проведения – спорткомплекс «Политехник» (улица Чайковского,16). Начало соревнований и парад открытия 18 августа в 11:00.

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Городской парк культуры и отдыха отметит свой 129-й День рождения. В 12:00 начнут работать игровые площадки, также в 12:00 начнется праздничный концерт на эстраде. С 14:00 до 16:00 можно будет бесплатно покататься на аттракционе «Колесо обозрения». С 15:00 до 16:00 – игры, конкурсы, дискотека для детей. В 16:00 – розыгрыш призов. С 17:00 до 18:00 – выступление шоу-театра «Котовасия». С 18:00 до 19:00 – выступление танцевально-спортивного клуба «Альтаир», солистов города. С 19:00 до 20:00 – выступление театра пародий «VIP-шоу». С 20:00 до 21:00 – выступление театра танца «Даймонд» и солистов города. Развлекательные программы. В 21:30 – шоу световых картин. В 21:50 – фейерверк.

В этот же день в городе состоится спартакиада инвалидов. В рамках спартакиады пройдут соревнования по видам спорта: армреслинг, настольный теннис, шашки, шахматы, дартс и соревнования по пулевой стрельбе. В спартакиаде могут принять участие все желающие, имеющие инвалидность и достигшие возраста 14 лет. Парад открытия в 11:00.

В 14:00 начнется третий этап чемпионата города Благовещенска по дрифту. Место проведения – картодром.

Воскресенье, 19 августа

19 августа в 18:00 на набережной реки Амур (в районе Триумфальной арки) Центр развития молодёжных и общественных инициатив «Выбор» проведёт Молодёжный Арбат в рамках проекта «Культурный город на Набережной». Участников мероприятия ожидает творческая программа с участием виртуозных учеников школы игры на гитаре «Соло», зажигательной Русланы Ковальчук инструктора по зумбе, а также номера от шоу мыльных пузырей «Волшебный эльф». Завершится мероприятие огненным шоу от театра огня «De Light».

Также в воскресенье продолжится турнир по настольному теннису, посвященный Дню физкультурника. Место проведения – спорткомплекс «Политехник» (улица Чайковского,16) пройдет. Начало соревнований в 10:00.

Кроме того, в городе отметят День государственного флага России. На территории города запланирована работа библиотечных книжных выставок, а также проведение игровых программ и концертов на разных площадках. 19 августа в 17:00 в парке Дружбы состоится праздничный концерт с участием вокальной группы «Казачья песня» Городского дома культуры. Концертно-развлекательная программа в этот день запланирована и в Городском парке. Здесь в 17:00 будут работать познавательная площадка «Думай и играй», конкурс рисунков на асфальте «Равнение на флаг», игровая программа для детей «Россияне малыши, играем от души» и концерт «Гордо реет флаг державы».