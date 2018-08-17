Амурчанин в составе сборной РФ победил в международном «Танковом биатлоне»

На полигоне «Алабино» в Подмосковье состоялись «Армейские международные игры – 2018». В соревнованиях принял участие и житель Амурской области Алексей Терентьев. Он защищал честь России в дисциплине «Танковый биатлон» и стал победителем в составе сборной страны.

Алексей Терентьев проживает в селе Нижняя Полтавка Константиновского района. Чтобы принять участие в «Танковом биатлоне» в Подмосковье, он сначала победил на окружном этапе этих соревнований, а затем – на российском, поведал Алексей ИА «Амур.инфо».

За победу на полигоне «Алабино» боролись танковые экипажи России, Азербайджана, Армении, Индии, Сербии и других стран. Им предстояло участвовать в индивидуальной гонке и эстафете. В итоге в финальную часть состязаний вышли Россия, Белоруссия, Китай и Казахстан. Россияне заняли первое место, второе досталось Китаю, третье – Белоруссии и четвертое – Казахстану.

«Моя мечта сбылась. Чтобы добиться успеха, я тренировался с декабря», – говорит Алексей Терентьев.

Видео: «Звезда»

Видео: «Звезда»