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17августа
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Амурчанин в составе сборной РФ победил в международном «Танковом биатлоне»

Амурчанин в составе сборной РФ победил в международном «Танковом биатлоне»

На полигоне «Алабино» в Подмосковье состоялись «Армейские международные игры – 2018». В соревнованиях принял участие и житель Амурской области Алексей Терентьев. Он защищал честь России в дисциплине «Танковый биатлон» и стал победителем в составе сборной страны.

Алексей Терентьев проживает в селе Нижняя Полтавка Константиновского района. Чтобы принять участие в «Танковом биатлоне» в Подмосковье, он сначала победил на окружном этапе этих соревнований, а затем – на российском, поведал Алексей ИА «Амур.инфо».

За победу на полигоне «Алабино» боролись танковые экипажи России, Азербайджана, Армении, Индии, Сербии и других стран. Им предстояло участвовать в индивидуальной гонке и эстафете. В итоге в финальную часть состязаний вышли Россия, Белоруссия, Китай и Казахстан. Россияне заняли первое место, второе досталось Китаю, третье – Белоруссии и четвертое – Казахстану.

«Моя мечта сбылась. Чтобы добиться успеха, я тренировался с декабря», – говорит Алексей Терентьев.

Видео: «Звезда»

Видео: «Звезда»

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#военные #спорт


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