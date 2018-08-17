В России хотят ужесточить требования к приемным семьям

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Глава Министерства просвещения РФ Ольга Васильева предложила инициативу по ужесточению требований к приемным родителям. Предложено сократить число детей, которых может взять под опеку одна приемная семья (на данный момент – до восьми человек).

Кроме того, согласно проведенному ведомством анализу, большинство трагедий в российских приемных семьях происходило из-за «небрежного» подбора родителей.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддерживает инициативу, но призывает быть аккуратнее в этом вопросе. «Я с ней согласна. Потому что многие усыновляют по 10 человек ради того, чтобы деньги получить, а за детьми не следят – и случаев таких много. Но в то же время нужно быть очень аккуратными с этим, потому что мы-то боролись, чтобы усыновляли наши отечественные усыновители, а не иностранцы. Поэтому я думаю, что инициатива хорошая, будем смотреть», – сказала Плетнева РИА Новости. Парламентарий добавила, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей готов смотреть и изучать предлагаемые Васильевой изменения.

В начале августа уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова после гибели в Татарстане приемного ребенка от побоев опекуна призвала к реформе органов опеки и стандартизации подходов к передаче детей в приемные семьи. Она также неоднократно выступала за усовершенствование законодательства в этой сфере. Резонансные случаи насилия над приемными детьми со стороны их новых родителей происходили в последнее время и в других регионах России.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 18 июля текущего года Амурский областной суд приговорил бывшего опекуна – 42-летнюю женщину – к 17 годам колонии за убийство мальчика и истязание опекаемых детей. Начальника отдела образования Бурейского района, не уследившая за семьей, в которой женщина убила приемного мальчика, получила крупный штраф.